OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments verzeichnet 2024 ein ...

Bertelsmann Investments verzeichnet 2024 ein organisches Wachstum von mehr als 59 Prozent (FOTO) Gütersloh (ots) - - Umsatzwachstum auf 563 Mio. Euro - EBIT-Anstieg auf 85 Mio. Euro - Starker akquisitorischer Ausbau der Wachstumsbereiche HR Tech und Pharma Tech - AppLike Group mit organischem Umsatzwachstum von 180 Prozent - Insgesamt 58 Neu- und Folgeinvestitionen in 2024 - Aktuell 379 aktive Beteiligungen weltweit - Carsten Coesfeld: "Sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2024." Bertelsmann Investments (BI) verbucht ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2024. Der Umsatz von BI, der im Wesentlichen die Bertelsmann-Next-Aktivitäten in den Bereichen HR Tech, Mobile Ad Tech und Pharma Tech widerspiegelt, stieg trotz des unterjährigen Verkaufs der DDV Mediengruppe um 30,4 Prozent auf 563 Mio. Euro (Vorjahr: 432 Mio. Euro). Das organische Wachstum betrug 59,5 Prozent und wurde insbesondere durch die AppLike Group getrieben. Das Operating EBITDA adjusted verbesserte sich auf 75 Mio. Euro (Vorjahr: 21 Mio. Euro). Das EBIT, das im Wesentlichen die Geschäftsentwicklung der Venture-Capital-Organisationen von BI spiegelt, verbesserte sich auf 85 Mio. Euro (Vorjahr: -219 Mio. Euro). Der Vorjahreswert war vor allem durch marktbedingte Beteiligungsabwertungen sowie negative Währungseffekte beeinflusst. Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "2024 war für Bertelsmann Investments ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr mit einer starken finanziellen Performance. Insbesondere die AppLike Group trug mit ihrer starken Expansion erheblich dazu bei. Unser Wachstumsbereich Next wächst - auch durch den organischen und akquisitorischen Ausbau der Bereiche HR Tech und Pharma Tech - signifikant und trägt bereits heute relevant zum Wachstum von Bertelsmann bei. Gleichzeitig haben wir 2024 gute Fortschritte beim Ausbau unserer regionalen Fondsaktivitäten erzielt, insbesondere im Wachstumsmarkt Indien. Unsere strategischen Ziele - den Auf- und Ausbau von Neugeschäften sowie die regionale Diversifizierung des Konzernportfolios voranzutreiben - haben wir damit im vergangenen Jahr voll erreicht." Der Wachstumsbereich Bertelsmann Next treibt innerhalb von BI vor allem die unternehmerische Entwicklung in den Wachstumsbranchen Mobile Ad Tech, HR Tech und Pharma Tech voran. Darüber hinaus beinhaltet Bertelsmann Next Venture-Capital-Beteiligungen im Wachstumsfeld Digital Health. Das Mobile-Ad-Tech-Unternehmen AppLike erzielte im Berichtszeitraum insbesondere durch den Gewinn von Neukunden, Wachstum mit Bestandskunden und Produkterweiterungen ein organisches Wachstum von rund 180 Prozent. Das HR-Tech-Unternehmen Embrace wuchs stark, unter anderem durch die Übernahme des HR-Lösungsanbieters Milch & Zucker. Des Weiteren wurde der Erwerb von Vocanto, einer E-Learning-Plattform für kaufmännische und gewerblich-technische Ausbildungsberufe, zum 1. Januar 2025 bekanntgegeben. Im Pharma-Tech-Bereich erfolgten die Übernahme von Extedo, einem führenden Anbieter von Softwarelösungen und Dienstleistungen auf dem Gebiet Regulatory Information Management, sowie eine Folgeinvestition in Docuvera. Das Unternehmen hat sich auf die strukturierte Erstellung pharmazeutischer Inhalte spezialisiert. Im Bereich Digital Health Ventures baute BI seine Beteiligungen unter anderem an den Unternehmen Doccla und Deepc weiter aus und tätigte Neuinvestitionen in die Start-ups Ataraxis AI und PI Health. Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, erklärt: "Unsere Next-Geschäfte sind 2024 profitabel gewachsen. Für 2025 planen wir weitere organische und akquisitorische Wachstumsinitiativen. Im Venture-Capital-Bereich haben wir im vergangenen Jahr ein angemessenes Verhältnis von Neuinvestitionen und Rückflüssen erzielt. Für 2025 gehen wir von sowohl höheren Investitionen als auch Erlösen aus. Indien wird dabei ein Ausbauschwerpunkt." BI tätigte 2024 über seine Venture-Capital-Fonds und den Bereich Next 34 Neu- und 24 Folgeinvestitionen in innovative Unternehmen und Fonds. Das aktive Portfolio bestand zum Jahresende aus weltweit 379 Beteiligungen. BI hat seit dem Start im Jahr 2006 bisher insgesamt rund 1,9 Mrd. Euro in Unternehmen und Fonds investiert. Die Rückflüsse im gleichen Zeitraum lagen bei rund 1,4 Mrd. Euro. Bertelsmann Asia Investments (BAI) baute seine Beteiligungen an Stori, einer der führenden Neobanken Mexikos mit einer Bewertung von mehr als 1 Mrd. EUR in der letzten Finanzierungsrunde, sowie dem Augmented-Reality-Entwickler Viture weiter aus. Darüber hinaus gelangen BAI erfolgreiche Exits. Bertelsmann India Investments (BII) tätigte im Berichtszeitraum eine Neuinvestition in Univest, einen Robo Advisor für Privatanleger in Indien, der Handelsempfehlungen für Aktien und Derivate gibt. Weitere Neuinvestitionen tätigte BII in den Onlinehandel Rozana, der rund einer Milliarde Menschen den Zugang zu bezahlbaren Lebensmitteln in ländlichen Regionen Indiens ermöglicht, sowie in Basic Home Loan, einen technologiebasierten Marktplatz für Hypothekendarlehen. Folgeinvestitionen erfolgten unter anderem in die Logistikplattform LetsTransport. Bertelsmann Central Investments tätigte weitere Fund-of-Fund-Investitionen und beteiligte sich unter anderem an dem globalen Generative-KI-Unternehmen Mistral AI mit Sitz in Paris. Über Bertelsmann Investments Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u. a. in den Bereichen HR Tech, Mobile Ad Tech und Pharma Tech. Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,9 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 370 aktive Beteiligungen weltweit.