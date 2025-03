OTS: montamo / montamo erhält 6 Millionen Euro von Alter Equity, Rethink ...

montamo erhält 6 Millionen Euro von Alter Equity, Rethink Education, Project A und First Minute Capital Berlin (ots) - montamo, der Wärmepumpen-Installateur der nächsten Generation für Hersteller und Händler, gibt heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro bekannt. Diese Seed-Runde wurde von Alter Equity durch seinen dritten Fonds, Alter Equity3PIII, angeführt, mit Beteiligung des US-Fonds Rethink Education und der bestehenden Investoren Project A Ventures und Firstminute Capital. Diese Finanzierungsrunde wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine geografische Reichweite in Deutschland zu erweitern Das 2023 von Alexander Böhm und Ole Schaumberg in Berlin gegründete Unternehmen montamo hat einen schnellen, zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Installationsservice entwickelt. Bereits 12 Monate nach dem Start hat das Unternehmen für eine Vielzahl von Kunden Installationen vorgenommen, darunter mehrere Wärmepumpenhersteller, Energieberater, D2C-Akteure und Versorgungsunternehmen. Ziel - Die Energiewende in den Haushalten beschleunigen und Menschen qualifizieren Mit dieser Finanzierungsrunde will montamo die Verbreitung seines integrierten Modells vorantreiben und der führende Installateur von Wärmepumpen in Deutschland werden. Nach der Gründung der ersten Akademie in München plant das Unternehmen, bundesweit zu expandieren und Hubs in großen Ballungsräumen zu errichten. Die zweite Akademie wird in wenigen Tagen in Stuttgart eröffnet. Mit der Unterstützung von Alter Equity und Rethink Education profitiert montamo von der Expertise von Investoren, die auf ökologische Transformation, soziale Innovation und Bildungstechnologie spezialisiert sind. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten fünf Jahren mehr als 1.000 Personen, vor allem aus benachteiligten sozioökonomischen Verhältnissen, auszubilden und einzustellen. Damit verbunden ist auch die Eröffnung weiterer Akademien in Deutschland. Alexander Böhm, Gründer, zu seiner Vision nach der zweiten Finanzierungsrunde: "Unser Ziel ist es, die nachhaltige Energiewende für Haushalte in Deutschland zu fördern, indem wir Herstellern und Händlern einen schlüsselfertigen Service bieten, der Preistransparenz, Verfügbarkeit und Servicequalität gewährleistet. Mit dieser Finanzierung werden wir unsere Präsenz über München und Stuttgart hinaus ausbauen und Hubs in mehreren Großstädten einrichten, um unsere Installationskapazität und geografische Abdeckung deutlich zu erhöhen." Ole Schaumberg, Gründer, zur Misson: "Der Fachkräftemangel ist nicht nur eine Herausforderung für den Wärmepumpenbau - er ist ein globales Problem für die Energiewende! Wir bieten Menschen aus anderen Branchen, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt bisher oft übersehen wurden, eine zweite Karrierechance, indem wir ihnen eine stabile, langfristige Karriere in einer schnell wachsenden Branche bieten. Wir installieren nicht nur Wärmepumpen, wir bauen die Teams auf, die die Energiewende ermöglichen." Fanny Picard, Vorsitzende von Alter Equity, erklärt: "montamo stellt sich einer entscheidenden Herausforderung: Es ermöglicht die Installation von Geräten, die die Energiewende für private Haushalte vorantreibt. Diese Investition passt perfekt zur Strategie unseres dritten Fonds, der wachstumsstarke Start-ups unterstützt, deren Aktivitäten und Geschäftspraktiken zum langfristigen Wohlergehen der Menschen und der Umwelt beitragen. montamo stärkt den Umwelteinfluss unseres Portfolios, welches bereits 8,9 Millionen Tonnen CO2eq-Emissionen bis Ende 2024 vermieden hat - das entspricht mehr als 2 % der Gesamtemissionen Frankreichs. Wir sind auch von der sozialen Wirkung von montamo begeistert. Das Unternehmen hat bereits bewiesen, dass es Arbeitsmöglichkeiten für Menschen bietet, die weit vom Arbeitsmarkt entfernt sind. Außerdem freuen wir uns, unsere zweite Investition in Deutschland zu tätigen." Amy Nelson, Managing Partner von Rethink Education, fügt hinzu: "montamo trägt dazu bei, dass Menschen, die ein Handwerk erlernen wollen, hochwertige, qualifizierte Arbeitsplätze erhalten. Ihre bewährte Schulungsmethodik und ihr durchdachtes Schulungskonzept machen sie zu einem zuverlässigen Partner für Wärmepumpenhersteller. Rethink Education ist stolz darauf, montamos Wachstumskurs zu unterstützen, da sie einen wichtigen Arbeitsmarkt erschließen, um den Klimawandel zu erleichtern." Über montamo Die 2023 von Alexander Böhm und Ole Schaumberg in Berlin gegründete montamo ist ein Pionierunternehmen, das sich auf die schnelle und zuverlässige Installation von Energiewendeanlagen spezialisiert hat. Mit dem Fokus auf Wärmepumpen unterstützt montamo Hersteller und Händler mit einem schlüsselfertigen Service. Als Antwort auf den Mangel an qualifizierten Technikern hat montamo eine eigene Ausbildungsakademie ins Leben gerufen, die es Berufseinsteigern, insbesondere aus benachteiligten Verhältnissen, ermöglicht, stabile Arbeitsplätze in einem schnell wachsenden Sektor zu finden. montamo hat das ehrgeizige Ziel, die Dekarbonisierung der deutschen Haushalte zu beschleunigen, indem es sein integriertes Modell auf mehrere Städte ausweitet und der führende Installateur von Energiewendegeräten für Haushalte wird. montamo - Innovativer Ansatz für die Ausbildung der nächsten Generation von Installateuren montamo hat 2023 bereits eine eigene Akademie in München gegründet, um talentierte Personen, die zumeist aus prekären sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen stammen, anzuwerben, auszubilden und zu integrieren: 60 % der Auszubildenden waren vor ihrem Eintritt in das Unternehmen arbeitslos und 92 % haben einen Migrationshintergrund. Ziel ist es Menschen auszubilden und anschließend eine Vollbeschäftigung bei montamo aufzunehmen zulassen. Seit dem Start hat montamo über 30 Installateure in München ausgebildet und eingestellt, wobei das Unternehmen sehr darauf bedacht ist, seinen Installateuren eine echte berufliche Perspektive zu bieten. montamo - Eine wichtige Triebkraft für die Dekarbonisierung des Heizens in Deutschland Da sich Deutschland ehrgeizige Ziele für die Reduzierung der COâ''-Emissionen und die Erreichung der Energieunabhängigkeit gesetzt hat, ist der Ersatz von Heizkesseln mit fossilen Brennstoffen durch Wärmepumpen zu einer unumgänglichen Lösung geworden. Die European Heat Pump Association (EHPA) schätzt, dass jede Wärmepumpeninstallation in Deutschland, wo 75 %1 der Wohngebäude immer noch mit Gas- oder Ölkesseln beheizt werden, den Verbrauch von etwa 420 Kubikmetern Gas und den Ausstoß von rund 1,75 Tonnen COâ''eq pro Jahr2 verhindert. Alter Equity Als erstes europäisches Unternehmen für Impact-Investment-Management ist Alter Equity seit 2007 ein radikaler Innovator im Bereich Private Equity, der sich für Investitionen einsetzt, die sowohl profitabel sind als auch dem langfristigen Wohlergehen von Mensch und Umwelt dienen. Diese breit angelegte Mission wird durch die 3P in den Fondsnamen symbolisiert: People, Planet, Profit. Heute verwaltet das Unternehmen über 235 Millionen Euro, die ausschließlich für Impact Investment über drei Fonds verwendet werden: alter equity3P, alter equity3PII und alter equity3PIII. Der dritte Fonds mit dem Namen Tibi3 2, der im Juli 2024 mit 85 Millionen Euro geschlossen wird, investiert zwischen 4 und 20 Millionen Euro in europäische Start-ups, die den Übergang zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Wirtschaft vorantreiben. Seit seiner Gründung hat Alter Equity 30 Start-ups in Schlüsselbereichen der nachhaltigen Entwicklung finanziert, darunter erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft, Erhaltung der biologischen Vielfalt, Beschäftigung und Integration, Bildung und Kultur sowie Gesundheit und Wohlbefinden. Rethink Education Rethink Education ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich für die Erschließung des menschlichen Potenzials und die Förderung der wirtschaftlichen Mobilität durch Bildungstechnologie einsetzt. Rethink Education ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die eine transformative Wirkung auf verkalkte Institutionen, unterversorgte Gemeinschaften und Wertesysteme haben können. Seit mehr als einem Jahrzehnt investiert Rethink Education in Tools und Technologien, die den Zugang zum Lernen verbessern und zu tiefgreifenden Veränderungen für Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften führen. Rethink Education beteiligt sich in der Regel an Unternehmen in der Pre-Seed-, Seed- oder Series-A-Phase. Pressekontakt: montamo Ole Schaumberg mailto:ole.schaumberg@montamo.com Sven-Joachim Irmer mailto:sven.irmer@montamo.com | +49 (0) 1633847963 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179170/6002642 OTS: montamo