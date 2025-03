Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Koalitionsverhandlungen / Reformen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Koalitionsverhandlungen / Reformen:

"Die Hoffnung auf einen schuldenfinanzierten Aufschwung ist zurzeit nicht mehr als ein Wunschtraum. (.) Wirtschaft und Verbraucher brauchen deshalb ein starkes Signal aus Berlin, dass es Schwarz-Rot mit den Reformen ernst meint. Die bisher kursierenden Papiere lassen allerdings nichts Gutes erwarten. Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil sprachen am Wochenende inzwischen selbst von einem "nötigen Neuanfang", nachdem ihre Unterhändler zuvor in den Arbeitsgruppen insgesamt über 350 Milliarden Mehrausgaben gefordert hatten. (.) Wer mehr Wachstum will, braucht Reformen. Allein schon deshalb, weil Wirtschaftspolitik bekanntlich zu 50 Prozent Psychologie ist. Die Investitionszurückhaltung der Wirtschaft und die Angst der Verbraucher würden sofort gemildert, wenn Merz einen großen Wurf hinbekäme. Der scheidende Kanzler Olaf Scholz hat als Finanzminister einen doppelten Wumms hingelegt. Merz muss in der Reformpolitik ein Big Bang gelingen."/yyzz/DP/he