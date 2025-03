Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu aktueller EU-Politik

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu aktueller EU-Politik:

"Es deutet sich an, dass die EU selbst in der jetzigen existenziellen Krise zu einem Kleinkrämer-Verband zu werden droht, in dem jeder nur auf sein eigenes Wohl starrt. Dass es auch anders laufen kann, hat die Corona-Pandemie gezeigt. Innerhalb weniger Wochen sind etwa mit der Einrichtung eines Rettungsfonds jahrzehntealte Zöpfe abgeschnitten worden."/yyzz/DP/he