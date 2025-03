Pressestimme: 'Volksstimme' zu der Suche nach Lehrern

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu der Suche nach Lehrern:

"Die Lehrersuche durch Personalagenturen zeigt exemplarisch, was bei der Bekämpfung des Pädagogenmangels grundlegend falsch läuft. Dabei klingt der Gedanke gut, den Profis die Personalsuche zu überlassen. Zumal das Projekt von Erfolg gekrönt scheint: Über 200 neue Lehrkräfte hat es dem Land zufolge gebracht. Doch bei genauem Blick zeigte sich: Nicht alle Neulehrer waren wohl ausreichend qualifiziert. Letztendlich geht es dem Bildungsministerium scheinbar nur darum, auf Teufel komm raus Löcher zu stopfen. Hauptsache, es findet mehr Unterricht statt - wie und vor allem wie gut, ist zweitrangig. Und das ist fatal: Denn in der Schule verliert die reine Wissensvermittlung angesichts des technischen Fortschritts immer mehr an Bedeutung, stattdessen wird der Umgang mit Information immer wichtiger. Eine Bildungspolitik, die aber nur auf Masse statt Klasse am Lehrerpult setzt, kann diesem Anspruch nicht gerecht werden - und schafft so den nächsten Mangel."/yyzz/DP/he