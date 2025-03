Union und SPD setzen Koalitionsverhandlungen fort

BERLIN (dpa-AFX) - CDU, CSU und SPD setzen heute Abend ihre Koalitionsverhandlungen fort. Die Hauptverhandler treffen sich in der CDU-Zentrale in Berlin. Zuvor sollten laut CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt noch kleinere Runden zur "Problemlösung" zusammenkommen. Als größte Knackpunkte gelten die Bundesfinanzen, die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie Wege zur Eindämmung der illegalen Migration. Am Freitag und Samstag hatte die 19-köpfige Verhandlungsgruppe in der SPD-Zentrale beraten, am Sonntag gab es eine Pause./hoe/DP/he