WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. April 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 14. April 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung 09:30 CHE: Oerlikon, Hauptversammlung 10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 13:00 DEU: Bayer, Pharma Media Tag 15:00 DEU: Uzin Utz, Online-Konferenz zur Geschäftsentwicklung 2024, Ulm 16:00 CHE: Intershop, Hauptversammlung 17:45 DEU: Continental, Pre Close Call Q1/25 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Nasdaq, Hauptversammlung USA: Kfz-Absatz 3/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 2/25 01:50 JPN: Tankan Q1/25 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 05.30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen, vierteljährliche Kassenstatistik), 1. bis 4. Quartal 2024 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 2/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/35 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/25 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 2/25 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025, Hannover + 1000 Pk VDMA-Studie «Industrial Security - mehr Cyberresilienz für die Produktion» + 1100 Presserundgang mit geschäftsführenden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 1400 Presserundgang Salzgitter AG + 1400 Veranstaltung «Setting the Standard: Driving resilience and circularity in the European market», u.a. mit BDI-Präsident Peter Leibinger + 1430 18. Deutsch-Japanisches Wirtschaftsforum + 1430 Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) beim Roundtable zum Thema Thema «KI als Schlüssel zur Arbeitskräftesicherung - Automatisierung gestalten - Potenziale entfalten» EUR: EZB-Konferenz: "The transformative power of AI: economic implications and challenges", Frankfurt (bis 2.4.25) u.a. mit Eröffnungsrede von EZB-Chefin Christine Lagarde 18:00 DEU: Veranstaltung Bund der Steuerzahler: «Aktuelle Fragen zur Steuer- und Finanzpolitik» mit BdSt-Präsident Rolf von Hohenhau, Ainring AUT: OPEC+ will ab heute freiwillige Förderkürzungen schrittweise beenden, Wien CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf INT: EU-Extrazölle auf die Einfuhr amerikanischer Produkte wie Bourbon-Whiskey, Jeans, Motorräder, Boote und Erdnussbutter werden fällig --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Auto1 Group, Geschäftsbericht 09:00 DEU: DHL, Capital Markets Day Tag 1 von 2 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Februar 2025, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahreszahlen 11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 13:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung 15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 DEU: Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe, Stichtag: 31. Dezember 2024 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 3/25 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 3/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/25 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 Vorstellung Konjunkturprognose Bankenverband (online) JPN: Nintendo stellt Details zur neuen Switch 2 vor DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025, Hannover DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK), Nürnberg GBR: EU-Bürgerinnen und -Bürger brauchen zur Einreise nach Großbritannien eine Electronic Travel Authorisation (ETA), London POL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Warschau --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft 09:00 DEU: Jahres Pk der bundeseigenen «Bad Bank» FMS Wertmanagement zur Abwicklung der Altlasten der Hypo Real Estate (HRE), München 10:00 DEU: DHL, Capital Markets, Tag 2 von 2 10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung 10:30 DEU: Dachser SE, Jahres-Pk, München 11:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Jahreszahlen 11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung 12:00 GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung 13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Banco Santander, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 3/25 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 3/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/25 09:00 TUR: Verbraucherpreise 3/25 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 3/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 3/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 3/25 (endgültig) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 3/25 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 3/25 (endgültig) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/25 (endgültig) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/25 14:30 USA: Handelsbilanz 2/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 3/25 (endgültig) 16:00 USA: ISM Services Index 3/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zum Thema Pflanzenschutzmittel, Braunschweig 12:00 DEU: Internationale Handelskonferenz der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit «Decoding BRICS - Beginn einer neuen Weltordnung», Hamburg DEU: Bilanz-Pk KfW-Bankengruppe, Frankfurt/M. DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025, Hannover DEU: Konferenz «Energiewende im Fokus - Transformation gestalten» u. a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Heidelberg BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel POL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten (zweiter und letzter Tag), Warschau UZB: Erstes Gipfeltreffen der EU mit zentralasiatischen Staaten, Samarkand --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux 11:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Banco Santander, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 3/25 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 1/25 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 2/25 08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. - 4. Quartal 2024 08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/25 08:30 HUN: Industrieproduktion 2/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 2/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Industrieproduktion 2/25 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/25 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: IHK-Versicherungstag 2025 zur Zukunft der Versicherungsbranche und innovativen Beratungskonzepten, Koblenz Die IHK Koblenz, die IHK Trier, der Bezirksverband Koblenz des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. und das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft in Koblenz e.V. laden zum IHK-Versicherungstag 2025 ein. BEL: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Brüssel HINWEIS: CHN / HKG: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 SWE: Skanska, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: OMV, Geschäftsbericht ESP: Repsol, Q1-Umsatz NOR: Aker BP ASA, Q1-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/25 (vorläufig) 08:00 NOR: Industrieproduktion 2/25 08:00 FIN: Handelsbilanz 2/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 2/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 2/25 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 2/25 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 3/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 4/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 08:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Berliner Sparkasse, Jahres-Pk, Berlin 11:00 DEU: NRW.Bank, Jahres-Pk, Düsseldorf 14:00 CHE: SIG Group, Hauptversammlung 15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 3/25 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/25 01:50 JPN: Handelsbilanz 2/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig) 08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 2/25 SONSTIGE TERMINE DNK: Europäische Windenergie-Konferenz (Windeurope), Copenhagen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Leifheit, Geschäftsbericht 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung 10:30 FRA: BNP Paribas, außerordentliche Hauptversammlung 11:00 DEU: VW Auslieferungen Konzern Q1/25 11:00 ESP: Telefonica, Hauptversammlung 14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung 14:00 SWE: Telia Company AB, Hauptversammlung 14:15 CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung 16:00 USA: Spotify, Hauptversammlung 16:30 NOR: Storebrand, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 3/25 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/25 (vorläufig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/25 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18./19.3.25 SONSTIGE TERMINE 14:30 DEU: Logistics Talk mit Siemens und Bremenports, Berlin Bremenports und Siemens laden zu einer Besichtigung des Gasturbinenwerks in Berlin und einem Expertentalk ein. Bei der Veranstaltung soll es um die Zukunft der Logistik- und Energiebranche gehen, sowie Einblicke in die Fertigung der nachhaltigsten und leistungsstärksten Siemensturbine gewährt werden. --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: DocMorris, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 10:00 DEU: Dekra, Bilanz-Pk (online), Stuttgart 10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung 10:00 FRA: Renault, außerordentliche Hauptversammlung 10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung 14:00 USA: Dow, Hauptversammlung 15:00 CHE: Tecan, Hauptversammlung 15:00 SWE: Saab, Hauptversammlung 16:00 CHE: Emmi, Hauptversammlung 19:00 GBR: Natwest, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Patrizia, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/25 03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/25 03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/25 08:00 DNK: Verbraucherpreise 3/25 08:00 SWE: Industrieaufträge 2/25 08:00 ROU: BIP Q4/24 (endgültig) 09:00 CZE: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 2/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 2/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 2/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 3/25 14:30 USA: Realeinkommen 3/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Hybrid-Pk zum Wohnungsbau-Tag 2025, Berlin Sieben führende Organisationen und Verbände der Bau- und Wohnungswirtschaft - darunter der Deutsche Mieterbund und die IG BAU - machen eine schonungslose Analyse der Koalitionspläne zum Wohnungsbau. Und sie stellen dazu eine zentrale Frage: Schaffen CDU/CSU und SPD es, die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen? --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 11. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/25 07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Tryg, Q1-Zahlen 09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung 10:00 DEU: BayernLB, Bilanz-Pk, München 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Industrieproduktion 2/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 2/25 08:00 GBR: BIP 2/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig) 09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 3/25 14.00 POL: Leistungsbilanz 2/25 14:00 POL: Handelsbilanz 2/25 14:30 USA: Erzeugerpreise 3/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Start der neuen MAN-Batteriefertigung in Nürnberg u.a. mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU), Alexander Vlaskamp, CEO MAN Truck & Bus, Michael Kobinger, Produktionsvorstand MAN Truck & Bus BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 14. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 2/25 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/25 08:00 GBR: Erzeugerpreise 3/25 08:00 GBR: Importpreise 3/25 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 3/25 10:00 BGR: Verbraucherpreise 3/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Entscheidung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen den Energiekonzern RWE, Hamm LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------

