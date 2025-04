EQS-News: LM PAY: Innovative Finanzierungsoptionen für medizinische und ästhetische Behandlungen in Polen

EQS-News: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

LM PAY: Innovative Finanzierungsoptionen für medizinische und ästhetische Behandlungen in Polen



01.04.2025 / 08:00 CET/CEST

LM PAY: Innovative Finanzierungsoptionen für medizinische und ästhetische Behandlungen in Polen

Begrenzter Versicherungsschutz führt Patienten im privaten Gesundheitssektor

LM PAY erleichtert finanzielle Herausforderungen durch attraktive Angebote

Große Akzeptanz bei den Kunden

Expansion in neue Märkte geplant

Warschau, 01.04.2024 – LM PAY, ein führendes polnisches FinTech-Unternehmen, bietet maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für medizinische und ästhetische Dienstleistungen an. Angesichts hoher privater Gesundheitskosten und eines begrenzten Versicherungsschutzes in Polen, erleichtert LM PAY den Zugang zu wichtigen Behandlungen durch flexible Finanzierungsmodelle.

Die polnische Nationale Gesundheitskasse (NFZ) deckt im Gegensatz zum deutschen Krankenkassenmodell viele ärztliche Leistungen nicht ab. Zudem sind die Wartezeiten für subventionierte Leistungen oft sehr lang. Nach Angaben der NFZ warten Patienten aktuell in Polen durchschnittlich bis zu 18 Monate auf bestimmte Facharzttermine. Konkret betragen die Wartezeiten beispielsweise 4,2 Monate für Allgemeinbehandlungen, 22 Monate für Rehabilitationsmaßnahmen und 17 Monate für Kniegelenkimplantate. Im Jahr 2023 stiegen die Wartezeiten für die öffentliche medizinische Versorgung in Polen um 20 %.

Finanzierungsbedarf im privaten Gesundheitssektor

Aus diesem Grund suchen viele Patienten nach schnelleren Alternativen im privaten Sektor. Dort sind die Kosten zwar höher – durchschnittlich belaufen sich die Kosten für eine Zahnimplantatbehandlung auf etwa 5.000 bis 10.000 PLN, also rund 1.100 bis 2.200 EUR –, doch der Zugang zu Behandlungen gestaltet sich deutlich unkomplizierter. Dies stellt Patienten jedoch immer wieder vor finanzielle Herausforderungen. Genau hier setzt LM PAY an und bietet eine innovative Lösung zur Finanzierung ärztlicher Behandlungen an.

Wachsende Akzeptanz von Finanzierungsoptionen

Parallel zur steigenden Nachfrage nach medizinischen und ästhetischen Behandlungen wächst in Polen auch die Akzeptanz von Kreditlösungen für Dienstleistungen. Während es früher üblich war, vor allem Konsumgüter in Raten zu zahlen, gewinnt die Finanzierung von Gesundheitsleistungen zunehmend an Bedeutung. Laut aktuellen Marktanalysen nutzen bereits über 30 % der polnischen Patienten Finanzierungsoptionen für medizinische Behandlungen. LM PAY ermöglicht Patienten durch flexible Ratenpläne, medizinische Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Die Finanzierungslösungen sind direkt in Kliniken verfügbar, sodass Patienten sofort eine Finanzierung erhalten können, während medizinische Einrichtungen eine garantierte Zahlung erhalten.

Effiziente und kundenfreundliche Abwicklung

Der gesamte Kreditprozess ist aufgrund von FinTech- -Lösungen einfach, schnell und erfordert nur minimale Formalitäten. Dank der direkten Integration in Arztpraxen und Kliniken wird eine nahtlose Abwicklung sichergestellt. Der durchschnittliche Kreditbetrag beträgt 1.800 PLN, also etwa 430 EUR, und wird über einen Zeitraum von 1 bis 12 Monaten zurückgezahlt, für die am häufigsten finanzierten medizinischen Leistungen („MediPay“). Für teurere medizinische Eingriffe beträgt der durchschnittliche gewährte Kreditbetrag („MediRaty“) 5.600 PLN, also etwa 1.300 EUR, und kann auf bis zu 36 Monate aufgeteilt werden. Im Jahr 2024 konnte LM PAY von Januar bis September bereits 29.400 Kunden betreuen, die sich für eine Finanzierung entschieden haben – ein Anstieg von 17,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Zudem zeigt sich eine hohe Kundenzufriedenheit, da 30,1 % der Kunden erneut Finanzierungsangebote von LM PAY in Anspruch nehmen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass einige Dienstleistungen wiederholt in Anspruch genommen werden.

Hohe Nachfrage nach ästhetischen und zahnmedizinischen Behandlungen

Besonders im Bereich der ästhetischen Medizin und Zahnbehandlungen steigt die Nachfrage kontinuierlich. Behandlungen wie Botox, Filler, Lasertherapie und Körperkonturierung kosten zwischen 1.500 und 8.000 PLN, was umgerechnet rund 330 bis 1.750 EUR pro Sitzung entspricht. Ebenso kostspielig sind hochwertige Zahnbehandlungen, darunter Implantate, Kieferorthopädie und Wurzelkanalbehandlungen. Diese Eingriffe stellen oft eine erhebliche finanzielle Belastung dar. LM PAY finanziert jedoch nicht nur Schönheits- und Gesundheitsdienstleistungen, sondern auch psychologische Beratungen, um ein umfassendes Wohlbefinden zu fördern.

Expansionspläne und neue Produkte

Das Unternehmen befindet sich auf Wachstumskurs. Neben dem polnischen Heimatmarkt plant LM PAY den Markteintritt in Rumänien, das ähnliche Strukturen im Gesundheitssektor aufweist. Entsprechende Lizenzen wurden bereits beantragt. In Rumänien belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für private medizinische Behandlungen auf bis zu 40 % des monatlichen Durchschnittseinkommens, was den Bedarf an flexiblen Finanzierungslösungen weiter verstärkt.

Zusätzlich erweitert LM PAY sein Geschäft durch neue Produkte. Die Einführung der LM PAY-Karte ermöglicht flexible Zahlungsoptionen in medizinischen Einrichtungen. Darüber hinaus wurde eine strategische Partnerschaft mit einem führenden Versicherungsmakler geschlossen, um die Finanzierung von Autoversicherungen anzubieten und die Aktivitäten im Bereich InsurTech zu entwickeln. Diese Entwicklungen unterstreichen die Innovationskraft und das kontinuierliche Wachstum von LM PAY.

Über LM PAY:

LM PAY S.A. ist ein dynamisch wachsendes FinTech-Unternehmen, das sich auf Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheitswesen und im Bereich ästhetischer Behandlungen spezialisiert hat. Die innovative Plattform von LM PAY integriert sich nahtlos in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken und Schönheitssalons in Polen. Sie ermöglicht eine unkomplizierte Finanzierung für Patienten und gewährleistet gleichzeitig sofortige Zahlungen an Anbieter, wodurch Prozesse effizienter und reibungsloser gestaltet werden.

Das Unternehmen kooperiert mit den führenden Marktakteuren und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung auf dem polnischen Markt. Mit einer Notierung an der Börse Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016) ist LM PAY für eine zukünftige Expansion aufgestellt. Zentrale Wachstumsfelder sind die Weiterentwicklung des B2B-Partnernetzwerks in Polen und die Diversifizierung in Embedded-Finance-Lösungen für neue Branchen wie beispielsweise für Kfz-Versicherungen und Rechtsdienstleistungen.

Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

phone +49 (0) 2983 908121

mobile +49 (0) 170 2939080

meister@meisterconsult.com

Investor Relations & Finanzmedien in Polen:

LM PAY S.A.

Grzegorz Pieszak

Phone +48 881 780 994

grzegorz.pieszak@lmpay.pl

