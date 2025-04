EQS-News: OLB: Veränderungen im Aufsichtsrat

EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Personalie

01.04.2025 / 17:30 CET/CEST

Oldenburg, 1. April 2025

OLB: Veränderungen im Aufsichtsrat

Anteilseigner bestimmen vier neue Mitglieder

John Denhof löst Axel Bartsch als Aufsichtsratsvorsitzenden ab

Die Anteilseigner der Oldenburgische Landesbank AG („OLB“ oder „Bank“) haben neue Vertreterinnen und Vertreter ihrer Seite in den Aufsichtsrat der Bank bestellt. Neu in das Gremium rücken John Denhof, Dr. Sebastian Schäfer, Mikhail Rychev und Karin Katerbau. Axel Bartsch, seit Oktober 2019 Vorsitzender des Aufsichtsrats, ist mit Ablauf seines Mandats ausgeschieden. Dr. Manfred Puffer, Michele Rabà und Sascha Säuberlich haben ihre Mitgliedsmandate niedergelegt. Die weiteren Aufsichtsratsmandate der Anteilseigner sowie die Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben unverändert bestehen.

In der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrates am Dienstag, 1. April 2025, ist John Denhof zum Vorsitzenden und Dr. Sebastian Schäfer zu dessen Stellvertreter gewählt worden. Die neuen Vertreter der Anteilseigner stärken die zunehmend internationale Ausrichtung der OLB vor dem Hintergrund der Beaufsichtigung durch die Europäische Zentralbank (EZB) und des angestrebten weiteren Wachstums insbesondere im Bereich der Spezialfinanzierungen über den deutschen Markt hinaus.

John Denhof (57 Jahre) verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bankwesen. Von 2017 bis 2024 war er CEO der von der EZB regulierten OTP Banka Slovenia (vorher Nova KBM Slovenia). Zuvor war er seit 2000 in verschiedenen Positionen für die Citibank tätig, zuletzt bis 2016 als Managing Director of Consumer Lending bei der Citibank Singapore. Dr. Sebastian Schäfer (52), Rechtsanwalt, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor und bekleidete von 2003 bis 2023 Führungspositionen in der Credit Suisse Gruppe. Seitdem ist er beratend sowie in verschiedenen Aufsichtsratsmandaten tätig. Mikhail Rychev (29) ist seit 2019 Principal bei Apollo Global Management, zuvor war er unter anderem für die Deutsche Bank Financial Institutions Group tätig. Karin Katerbau (61) war von April 2012 bis Dezember 2021 Mitglied des Vorstands der OLB, davor stellvertretende Vorstandsvorsitzende der polnischen mBank (seinerzeit BRE Bank SA) sowie unter anderem Vorstandsmitglied der comdirect bank AG und bei der Société Générale tätig.

„Vielen Dank von meiner Seite an die ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder und den Vorsitzenden Axel Bartsch für die sehr konstruktive Zusammenarbeit“, sagt Stefan Barth, CEO der OLB, „ich freue mich auf den professionellen und effektiven Austausch mit dem neuen Aufsichtsrat und bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam den erfolgreichen Wachstumskurs der OLB fortführen werden.“

Über die OLB

Die OLB ist eine breit aufgestellte Universalbank mit bundesweiter Präsenz und mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Kernregion Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer berät die Bank ihre rund 1 Million Kunden in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending persönlich und über digitale Kanäle. Die OLB weist eine Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro auf und gilt damit als signifikantes Finanzinstitut in Europa.

Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de

