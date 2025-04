EQS-News: TAKKT-CFO Lars Bolscho wird Vertrag nicht verlängern

EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Personalie

TAKKT-CFO Lars Bolscho wird Vertrag nicht verlängern



01.04.2025 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TAKKT-CFO Lars Bolscho wird Vertrag nicht verlängern



Stuttgart, 1. April 2025. Lars Bolscho, Finanzvorstand der TAKKT AG, hat den TAKKT-Aufsichtsrat im März über seine Entscheidung informiert, keine Verlängerung seines bis zum Jahresende 2025 laufenden Vertrags anzustreben. „Meine Entscheidung ist das Ergebnis reiflicher Überlegung. Nach mehr als fünfzehn Jahren in der TAKKT-Gruppe möchte ich beruflich neue Wege einschlagen. Ich bin sehr dankbar für die berufliche und persönliche Entwicklung, die mir in dieser Zeit ermöglicht wurde. In verschiedenen Positionen konnte ich die Weiterentwicklung der Gruppe und des Finanzbereichs als Teil eines großartigen Teams mitgestalten. Für das dafür notwendige Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit bedanke ich mich bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats ebenso wie beim Management-Team der TAKKT, dem TAKKT-Finanzteam und allen Mitarbeitenden,“ so CFO Bolscho.



Der TAKKT-Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung Ende März über die Entscheidung von Lars Bolscho beraten und arbeitet an einem geordneten Übergang. Der Prozess zur Besetzung der CFO-Position ist angelaufen und der Aufsichtsrat wird zeitnah über die Nachfolge entscheiden. Lars Bolscho wird seine Tätigkeit vollumfänglich weiterführen und eine geregelte Übergabe der Verantwortlichkeiten sicherstellen, bevor er aus dem Unternehmen ausscheidet.



„Als Aufsichtsrat möchten wir uns bei Lars Bolscho für die vertrauensvolle und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken. Wir bedauern seine Entscheidung, respektieren aber seinen Wunsch nach einer beruflichen Veränderung außerhalb der TAKKT. Als Teil des TAKKT-Vorstands und als hervorragende Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise im Finanzbereich hat er trotz des herausfordernden Umfelds maßgeblich zur Sicherung unserer soliden finanziellen Position beigetragen sowie wichtige, strukturelle Verbesserungen, unter anderem bei der Cash-Generierung erzielt. Zudem ist es Lars Bolscho gelungen, durch die Einleitung wichtiger Veränderungen den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg der TAKKT-Gruppe vorzubereiten sowie darüber hinaus Finanzorganisation und -prozesse weiterzuentwickeln. Wir sind Lars Bolscho sehr dankbar, dass er frühzeitig und vertrauensvoll mit uns gesprochen hat. Das erlaubt uns jetzt, einen geordneten Nachfolgeprozess einzuleiten,“ so Hubertus Mühlhäuser, Vorsitzender des TAKKT-Aufsichtsrats.



Lars Bolscho ist seit dem 1. Januar 2023 Finanzvorstand der TAKKT AG und gruppenweit verantwortlich für Controlling, Accounting, Treasury, Investor Relations, Internal Audit, M&A sowie Nachhaltigkeit. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen in der TAKKT Gruppe inne und verantwortete unter anderem als kaufmännischer Geschäftsführer den Finanzbereich der europäischen Division Industrial & Packaging.

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika ein führender Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner

Benjamin Bühler

Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

01.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2110032 01.04.2025 CET/CEST