Gaspipeline in Malaysia explodiert - Retter im Einsatz

KUALA LUMPUR (dpa-AFX) - Die Explosion einer Gaspipeline hat nahe der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur ein gewaltiges Feuer ausgelöst. Das Unglück ereignete sich am Morgen (Ortszeit) in der Gemeinde Putra Heights an einer Pipeline des staatlichen Konzerns Petronas, wie die zuständige Einsatzstelle Smart Selangor Operation Centre (SSOC) mitteilte. Mehrere Menschen seien in umliegenden Häusern eingeschlossen. Retter seien im Einsatz, um sie zu befreien.

Die Zeitung "The Star" sprach von einem "riesigen Inferno". Mehrere Menschen in dem Unglücksgebiet hätten Verbrennungen erlitten. Sie seien zur Erstversorgung in eine nahe gelegene Moschee gebracht worden. Die geschätzte Zahl der abgebrannten Häuser stehe derweil noch nicht fest, hieß es. Was die Explosion auslöste, war zunächst unklar./cfn/DP/zb