GNW-News: Umfrage zeigt, warum deutsche Eltern die Cannabis-Legalisierung ein Jahr nach Inkrafttreten unterstützen

^BERLIN, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genau ein Jahr nach der Cannabis-

Legalisierung hat sich in Deutschland nicht nur spürbar die öffentliche Wahrnehmung, sondern auch das Konsumverhalten verändert. Während die Meinungen zur Reform weiterhin geteilt sind, zeigt sich eine klare Tendenz: Jüngere Generationen unterstützen die Legalisierung, der Eigenanbau boomt und die Nachfrage nach fundierter Aufklärung steigt. Das globale Saatgutunternehmen Royal Queen Seeds teilt diese und weitere interessante Ergebnisse in seiner kürzlich abgeschlossenen Studie*: Die neue Gesetzgebung spaltet die Bevölkerung - doch besonders sicherheitsbewusste Eltern sehen klare Vorteile im Eigenanbau: 51 % der deutschen Eltern halten selbst angebautes Cannabis für sicherer als Straßenverkäufe, international liegt dieser Wert sogar bei 57 %. Auch insgesamt wächst die Unterstützung für die Legalisierung: 4 von 10 deutschen Erwachsenen befürworten die Reform, vor allem jüngere Altersgruppen unter 40 Jahren. Ältere Bürger ab 65 Jahren sowie Rentner stehen der Legalisierung jedoch kritisch gegenüber. Die Mehrheit ist zudem davon überzeugt, dass die Reform den Schwarzmarkt eindämmen wird. Fast 50 % der Bevölkerung glauben, dass die neuen Regelungen das öffentliche Verständnis von Cannabis verbessern werden. Auch der Eigenanbau von Cannabis boomt: 41 % der deutschen Konsumenten planen 2025 den Eigenanbau. Für viele bedeutet er nicht nur Unabhängigkeit, sondern auch mehr Qualitätskontrolle: 77 % aller Homegrower empfinden den Anbau als persönlich wertvoll und 75 % fühlen sich sicherer, wenn sie ihr eigenes Cannabis konsumieren. Die Legalisierung hat somit eine neue Ära eingeläutet, die das Verhältnis der Deutschen zu Cannabis nachhaltig verändert. Während die Reform weiterhin kontrovers diskutiert wird, trägt sie entscheidend dazu bei, den Schwarzmarkt zu reduzieren, die öffentliche Aufklärung zu stärken und sicherere, regulierte Konsummöglichkeiten zu schaffen. *Die Studie wurde im Auftrag von Royal Queen Seeds von Markteffect 2025 in den letzten zwei Februarwochen durchgeführt. Befragt wurde eine repräsentative Stichprobe von 1719 Personen in Deutschland. Über Royal Queen Seeds Angetrieben von einer tiefen Leidenschaft für die Cannabispflanze hat sich die Saatgutbank Royal Queen Seeds seit ihrer Gründung 2007 in Amsterdam zu einem führenden Namen in der Cannabisbranche entwickelt, was 2024 in der Auszeichnung als ?Best Seedbank of the Year" bei den Emjays International Cannabis Awards in Las Vegas gipfelte. Das Unternehmen bietet einen vielfältigen Katalog hochwertiger Sorten an, darunter auch Autoflowers und innovative F1-Hybriden, um den unterschiedlichsten Anforderungen von Hobbygärtnern und professionellen Growern gerecht zu werden, und ist mittlerweile in Deutschland, den USA, Thailand und 28 weiteren europäischen Ländern online tätig, betreibt aber auch physische Shops in Barcelona, Amsterdam und Bangkok. PRESSEINFORMATIONEN Luciana Simoncelli media@royalqueenseeds.com (mailto:media@royalqueenseeds.com) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a052823-0779-49e3- b341-b8f05c159a71 °