Pressestimme: 'Die Glocke' zu CDU/Koalitionsverhandlungen

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu CDU/Koalitionsverhandlungen:

"Das Vertrauen von Wirtschaftsverbänden, Wählern und CDU-Mitgliedern in die Union indessen schwindet. Die Koalitionsverhandlungen sind weit weg von dem, was die CDU im Wahlkampf versprochen hat. Reformwille und Politikwende sind allenfalls in Ansätzen zu erkennen. (.) Die CDU ist in der Pflicht zu liefern, statt sich von SPD und auch Grünen - wie etwa bei der Grundgesetzänderung - treiben zu lassen. Schwarz-Rot hat der jüngsten Insa-Umfrage zufolge schon fünf Wochen nach der Bundestagswahl keine Mehrheit mehr. Vor allem die CDU verliert an Zustimmung. Bei den Verantwortlichen müssen alle Alarmglocken schrillen. Wenn Merz ein solides Ergebnis bei der Kanzlerwahl erreichen will, darf er seinen Kredit bei der eigenen Basis nicht weiter überziehen. So schnell Ernüchterung gab es noch nie."/DP/jha