Trotz Handelskonflikt: Bessere Stimmung bei Chinas Industrieunternehmen

PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich im März auch die Stimmung bei kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz des Handelskonflikts mit den USA verbessert. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex legte um 0,4 Punkte auf 51,2 Zähler zu. Damit zog der Indikator den vierten Monat in Folge an und stieg auf den höchsten Stand seit November. Der Anstieg kam für Volkswirte überraschend. Die von Bloomberg befragten Experten hatten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet.

Am Montag hatte das staatliche Statistikamt den Einkaufsmanagerindex für die großen und staatlich dominierten Industriekonzerne veröffentlicht. Dieser Indikator stieg im März auf 50,5 (Februar: 50,2) Zähler und damit zum zweiten Mal in Folge. Er lag damit weiter über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte über dieser Marke deuten auf Wachstum hin. Zudem verbesserte sich der vom Staat ermittelte Index für Betriebe des Dienstleistungssektors.

Der Caixin-Index für Dienstleistungsunternehmen wird am Donnerstag veröffentlicht. Hier rechnen Volkswirte ebenfalls mit einem leichten Anstieg./zb/nas