Trump will in den kommenden Wochen in den Nahen Osten reisen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will in den kommenden Wochen nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. "Es könnte nächsten Monat sein, vielleicht auch ein bisschen später", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er werde auch an andere Orte außerhalb der Region reisen, aber im Nahen Osten würde es wohl auf diese drei Stopps hinauslaufen. "Ich habe eine sehr gute Beziehung zum Nahen Osten", fügte er hinzu.

Dass Trump sich für seine erste Auslandsreise Saudi-Arabien ausgesucht hat, hatte er bereits zuvor kundgetan. Normalerweise würden amerikanische Präsidenten als Erstes nach ihrem Amtsantritt London besuchen, sagte er Anfang März. Aber er habe den Saudis erklärt, wenn sie bereit seien, eine Billion US-Dollar in den USA zu investieren, dann würde er zu ihnen kommen.

Saudi-Arabien ist ein langjähriger Partner der USA, das Verhältnis war während der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden erkaltet. Der Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul im Jahr 2018 belastete die Beziehungen lange./nau/DP/zb