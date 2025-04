Umfrage: Union einen Prozentpunkt vor der AfD

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die AfD kann einer Umfrage zufolge zulegen und liegt noch einen Prozentpunkt hinter CDU und CSU.

Laut dem am Dienstag veröffentlichten ntv-Trendbarometer steigt die AfD in der Wählergunst um einen Punkt auf 24 Prozent, während die Union einen Punkt abgibt und auf 25 Prozent sinkt. Bei der Bundestagswahl im Februar war die Union auf 28,5 und die AfD auf knapp 21 Prozent gekommen. Der aktuellen Umfrage zufolge veränderten sich die Werte für SPD (15), Grüne (12), Linke (10) sowie BSW und FDP (je 4) zur Vorwoche nicht.

Auch das Vertrauen in CDU-Chef Friedrich Merz sinkt. Nun bezeichnen ihn 28 Prozent der Bundesbürger als vertrauenswürdig. 70 Prozent tun dies nicht - eine Zunahme von 10 Punkten gegenüber Dezember 2024. Besonders gering ist das Vertrauen in Merz unter Anhängern der AfD (6), der Linken (7) sowie der Grünen (11). Bei der Union halten ihn 69 Prozent für vertrauenswürdig. In der Union werden Merz sowie CSU-Chef Markus Söder vor allem die Kehrtwende in der Schuldenpolitik nach der Bundestagswahl vorgeworfen.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Thomas Seythal)