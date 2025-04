Aktien New York: Investoren auf der Hut vor großem Zoll-Ereignis

Am Tag der umfassenden Zollbekanntgabe durch Präsident Donald Trump herrscht unverändert große Unsicherheit an den US-Börsen. Anleger warten ab, welche neuen Maßnahmen er am Mittwoch nach Börsenschluss ankündigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Vortag auf der Stelle getreten war, verlor im frühen Handel 0,4 Prozent auf 41.835 Punkte.

Zwar hätten sich die US-Indizes in den vergangenen zwei Handelstagen stabilisiert, doch die Lage bleibe "höchst angespannt", kommentierte Analyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Die jüngste Kursstabilisierung sei wohl nur eine technische Gegenbewegung auf die hohen Verluste zuvor. "Niemand möchte einsteigen, solange die Gefahr besteht, ins fallende Messer zu greifen."

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,5 Prozent auf 5.606 Zähler nach unten. Der vorwiegend von Technologiekonzernen dominierte Nasdaq 100 verlor 0,6 Prozent auf 19.329 Punkte.