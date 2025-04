Europas Anleger bekommen vor Trumps Zoll-Showdown kalte Füße

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung weiterer US-Zölle steigt die Nervosität an den europäischen Aktienmärkten.

Der Dax rutschte am Mittwochvormittag um ein Prozent auf 22.312 Punkte ab. Der EuroStoxx50 verlor 0,5 Prozent auf 5292 Zähler. "Die Gefahr eines Handelskrieges war lange nicht so groß wie aktuell", fasste Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zusammen. Das von Präsident Donald Trump geplante Zollpaket, das am Mittwochabend (MESZ) verkündet werden soll, dürfte sich gegen eine Vielzahl von Ländern richten, die Handelsüberschüsse mit den USA haben. Diese dürften wiederum mit Gegenmaßnahmen reagieren. "Natürlich kann es sein, dass sich der US-Präsident am Ende durchsetzt und bessere Deals für alles verhandeln wird, aber realistisch ist es nicht", sagte Stratege Jochen Stanzl von CMC Markets. "Trump gegen die ganze Welt bedeutet eben im Zweifel auch die ganze Welt gegen Trump."

Trump hat bereits Zölle auf Aluminium, Stahl und Autos sowie erhöhte Zölle auf sämtliche Waren aus China verhängt. "Die Zölle belasten bereits die Stimmung in der Wirtschaft, und das wird sich wahrscheinlich in den kommenden Monaten in einer geringeren globalen Wirtschaftstätigkeit niederschlagen", sagte Ben Bennett, Anlagestratege bei Legal & General Investment Management. Anleger fürchten steigende Preise, eine Verlangsamung des Wachstums und einen Dämpfer für den US-Arbeitsmarkt. Wie viele neue Stellen die US-Unternehmen im März geschaffen haben, wird die Umfrage des Personaldienstleisters ADP am Nachmittag zeigen.

ANLEGER FLÜCHTEN IN GOLD - US-DOLLAR STABIL

Die Nervosität an den Börsen ließ Gold erneut heller strahlen. Das als Anti-Krisen-Währung genutzte Edelmetall verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 3130 Dollar je Feinunze, nachdem es am Dienstag ein Rekordhoch bei 3148,88 Dollar markiert hatte. Eine Abschwächung der US-Wirtschaft, ein möglicher Anstieg der Inflation und Zinssenkungen könnten dazu führen, dass der Goldpreis in den kommenden Monaten die Marke von 3300 Dollar erreiche, sagte Philip Newman, Geschäftsführer von Metals Focus.

Am Devisenmarkt trat der Dollar-Index, der die Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, bei 104,18 Punkten auf der Stelle. "Je härter die Ankündigung wahrgenommen wird, desto wahrscheinlicher ist eine Abschwächung des Dollars", sagt Ricardo Evangelista, Analyst vom Broker ActivTrades. Investoren würden sich dann auf ein Szenario eines langsameren US-Wachstums einstellen, das die US-Notenbank Federal Reserve möglicherweise zu schnelleren Zinssenkungen zwingen könnte als bisher erwartet. Seit Jahresbeginn hat der Dollar-Index rund vier Prozent verloren, nachdem er 2024 um sieben Prozent gestiegen war.

ANLEGER ZIEHEN SICH AUS PHARMA-AKTIEN ZURÜCK

Europaweit flogen Pharma-Aktien aus den Depots. Anleger zitterten davor, dass sich Trumps Aufschläge diesmal auf den Pharmasektor konzentrieren könnten, sagte ein Analyst. Der europäische Branchenindex fiel um 2,5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Dezember. Aktien von Bayer und Sartorius gehörten mit Abschlägen von je 4,5 Prozent zu den größten Dax-Verlierern. In London gaben AstraZeneca und GSK 2,3 und 3,4 Prozent ab. Für schlechte Stimmung sorgten Händlern zufolge auch die Massenentlassungen im US-Gesundheitssektor. Die Kürzungen, die mehrere hochrangige Behörden des Gesundheitsministeriums betreffen, darunter die FDA, die CDC und die National Institutes of Health, sind Teil eines umfassenden Plans der Regierung, die Ausgaben drastisch einzudampfen.

Auch die von den Zöllen stark betroffenen Auto-Werte notierten schwächer. Der Branchensektor gab 0,8 Prozent nach. Der von Elon Musk geführte E-Autobauer Tesla wird Zahlen zu Absatz und Produktion weltweit im ersten Quartal veröffentlichen.

