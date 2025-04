EQS-News: Michael Köhler und Stephan Weber kandidieren für den Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Michael Köhler und Stephan Weber kandidieren für den Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy.



02.04.2025

Sevenum, 2. April 2025. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung (HV) von Redcare Pharmacy am 15. Mai 2025 werden Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats auf der Tagesordnung stehen. Die Gründer des Unternehmens und ehemaligen Mitglieder des Vorstands Michael Köhler und Stephan Weber sind für die Nachfolge von Frank Köhler und Henriette Peucker zur Wahl vorgeschlagen worden, die entschieden haben, am Ende ihrer aktuellen Amtszeiten, turnusgemäß auszuscheiden.

Björn Söder, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentiert: „Ich möchte Henriette und Frank meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Ihre Expertise und Engagement haben eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Redcare gespielt. Als Vorsitzende des Nominierungsausschusses war Henriette maßgeblich an der Gestaltung der aktuellen Zusammensetzung des Vorstands beteiligt. Während ihrer Amtszeit wurde neben der externen Suche nach einem CEO auch die interne Nachfolge des CCO und des CIO abgeschlossen. Durch seine langjährige Tätigkeit im Aufsichtsrat hat Frank mit seiner umfassenden Finanzkompetenz und seinem unternehmerischen Weitblick entscheidend dazu beigetragen, dass sich Redcare von einem Start-up zu Europas führender Online-Apotheke entwickelt hat. Gleichzeitig freue ich mich, Michael und Stephan wieder willkommen zu heißen – zwei Persönlichkeiten, die echten Unternehmergeist verkörpern und umfangreiches Branchenwissen in den Aufsichtsrat einbringen. Mit seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Skalierung von E-Commerce-Initiativen ist Stephan eine ideale Ergänzung, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben. In Kombination mit Michaels strategischem Mindset und seiner umfassenden Erfahrung im Bereich von Rx-Online-Apotheken sowie in der Pharmaindustrie werden beide von großem Nutzen sein, um unsere langfristige Strategie weiter voranzutreiben.“

Neben der Nominierung von Michael Köhler und Stephan Weber wird vorgeschlagen, Jérôme Cochet für eine Amtszeit von einem Jahr wiederzuwählen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung wird der Aufsichtsrat aus Björn Söder (Vorsitzender), Jaska de Bakker (Stellvertretende Vorsitzende), Jérôme Cochet, Michael Köhler und Stephan Weber bestehen.

Die Einladung zur Hauptversammlung wurde heute auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Ansprechpartnerin Investor Relations:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com



Ansprechpartner Presse:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com



Über Redcare Pharmacy.

Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy rund 12,5 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

