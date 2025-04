Interpath Advisory baut globale Präsenz mit der Eröffnung neuer Büros in München und Frankfurt weiter aus

EQS-Media / 02.04.2025 / 16:23 CET/CEST



Neil Siri verantwortet als ausgewiesener Private-Equity- und Transaktionsexperte von München aus das Geschäft im gesamten DACH-Raum

Robert von Finckenstein baut als Head of Debt Advisory DACH von Frankfurt aus das Geschäft im Bereich Corporate Finance und Debt Advisory

Bereits Anfang Januar hatte Interpath mit der Übernahme von Kerkhoff Consulting sein Angebot im Bereich Value Creation verstärkt

Als unabhängige internationale Beratung mit einem umfassenden Angebot in den Bereichen Transaktionen, Finanzierung, Restrukturierung und Value Creation bietet Interpath unternehmerische Wertsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Interpath Advisory, ein 2021 gegründetes, unabhängiges internationales Beratungsunternehmen für Transaktionen, Finanzierungen, Restrukturierungen und operative Wertschöpfung, baut seine internationale Präsenz mit der Eröffnung neuer Büros in München und Frankfurt weiter aus. Der Eintritt in den DACH-Markt ist ein wesentlicher Schritt auf dem globalen Wachstumskurs des Unternehmens: Ebenfalls am heutigen Tage eröffnet Interpath Büros in Madrid und Barcelona. Somit ist Interpath nun an 27 Standorten in Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, auf Bermuda, den britischen Jungferninseln, den Cayman Islands und in Algerien vertreten. Weitere weltweite Standorte werden noch in diesem Jahr folgen.

Verbunden mit der aktuellen Expansion in die DACH-Region erfolgt die Berufung von zwei neuen Managing Directors: Neil Siri wird als Geschäftsführer der Interpath Deutschland GmbH vom Münchner Büro aus, das zugleich als Zentrale für den DACH-Raum fungiert, das gesamte Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantworten. In dieser Funktion ist er auch Teil des globalen Exekutivkomitees der Interpath Group unter der Führung von CEO Mark Raddan. Robert von Finckenstein wird als Head of Debt Advisory DACH von Frankfurt aus das Geschäft im Bereich Corporate Finance und Debt Advisory weiter ausbauen.

„Start-up mit 50-jähriger Erfahrung“

Interpath Advisory unterstützt Unternehmen, ihre Investoren und Stakeholder bei Transaktionen, Finanzierungen, Restrukturierungen und operativer Wertschöpfung und bietet dabei Full-Service-Dienstleistungen rund um M&A, Transaction Services (Due Diligence), Debt Advisory, Valuations, Value Creation, Tax, Forensics sowie Data & Technology. Das Unternehmen nimmt dabei eine End-to-End-Betrachtungsweise ein, die bewusst Synergien zwischen den verschiedenen Beratungsfeldern – vom Dealsourcing über Transaktions- und Finanzierungsberatung bis hin zur Durchführung von Transaktionen und der laufenden Optimierung des Geschäfts und seiner Prozesse – nutzt und somit echte Wertschöpfung ermöglicht. Damit hat sich Interpath innerhalb weniger Jahre hervorragend am Markt positioniert. Unterstützt wird dieser kundenzentrierte Ansatz durch die Tatsache, dass das Team von Interpath auf eine gemeinsame, globale Gewinn- und Verlustrechnung arbeitet, zu der alle Standorte und Geschäftsbereiche gleichermaßen beitragen.

2021 als Ausgliederung der britischen Restrukturierungspraxis von KPMG gegründet, kombiniert Interpath als „Start-up mit einer 50-jährigen Erfahrung“ heute die Agilität eines jungen Beratungsunternehmens mit der Qualität und Erfahrung der „Big Four“. Für seine weltweite Expansion setzt das Unternehmen ebenso auf strategische Akquisitionen wie auf organisches Wachstum. Maßgeblich ist für Interpath dabei nicht allein Marktdurchdringung, sondern auch der kulturelle Fit, denn erfahrene Professionals sind der Schlüssel zu Exzellenz und Wachstum: In nur vier Jahren ist das Team an den derzeit 27 Standorten weltweit auf rund 1.000 Experten angewachsen, die von verschiedenen internationalen Top-Class-Beratungshäusern rekrutiert wurden. Mittlerweile haben mehr als 50 Prozent der Mitarbeitenden ihre beruflichen Wurzeln in anderen (Big Four-)Beratungsunternehmen.

Dienstleistungen für den gehobenen Mittelstand entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Im DACH-Raum wird sich Interpath auf Unternehmen und Investoren aus dem gehobenen Mittelstand fokussieren, um diese bei der Transformation von Geschäftsmodellen zu unterstützen oder ihnen zu mehr Wertschöpfung und Effizienz in ihren betrieblichen Abläufen zu verhelfen. Hier wird Interpath insbesondere mit seiner kompetenzübergreifenden Beratungsexpertise punkten. Um das Wachstum zu beschleunigen, plant Interpath im Rahmen seiner ambitionierten und erfolgreichen Rekrutierungsstrategie perspektivisch bis zu 25 weitere Senior Professionals in DACH einzustellen. Insgesamt sollen die Teams in München und Frankfurt auf 100 Professionals anwachsen. Ziel ist, sich mittelfristig in der gesamten DACH-Region unter den drei führenden Anbietern in den von Interpath angebotenen Beratungsfeldern zu positionieren.

Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist bereits gemacht: Anfang des Jahres hat Interpath die Übernahme von Kerkhoff Consulting, einer führenden Beratungsgesellschaft für Einkauf und Supply Chain Management mit Büros in Düsseldorf und Wien, bekanntgegeben. Die Übernahme war nicht nur der erste Schritt der Expansion in den DACH-Raum, sondern auch eine logische Ergänzung des Beratungsangebots von Interpath um die Bereiche Einkauf und Supply Chain Management. Damit stärkt es den Ruf von Interpath als führender Anbieter von Dienstleistungen zur finanziellen und operativen Wertsteigerung. Als Teil von Interpath baut Kerkhoff bereits jetzt global das neue „Procurement and Supply Chain Center of Excellence“ auf.

Zusammen mit den Kerkhoff-Büros in Düsseldorf und Wien ist Interpath nun optimal aufgestellt, um seine Kunden im DACH-Raum entlang der gesamten Wertschöpfungskette umfassend zu beraten.

Neil Siri und Robert von Finckenstein bringen umfassende Expertise und Führungserfahrung mit

Verantwortet wird das Interpath-Geschäft in der DACH-Region von Neil Siri, der als Geschäftsführer von Interpath Deutschland und Leiter DACH auch in das Exekutivkomitee der Interpath Group einziehen und dort das globale Private-Capital-Geschäft verantworten wird. Siri kommt von PwC, wo er über 25 Jahre lang in unterschiedlichen Führungs- und Managementpositionen tätig war. Zuletzt war er Mitglied des globalen Deal Leadership Teams und Partner bei PwC Deutschland. Neil Siri verfügt über umfassende Erfahrung und Erfolge in der Beratung von Private-Equity- und Unternehmenskunden in einer Vielzahl von Transaktions- und Beratungssituationen auf dem US-amerikanischen, europäischen und deutschen Markt. Seine Laufbahn begann er in der Wirtschaftsprüfungspraxis von PwC in Los Angeles, bevor er in den Bereich Deals wechselte. Seit seinem Wechsel nach München konzentrierte er sich hauptsächlich auf US-amerikanische Private-Equity- und Firmenkunden, die in Deutschland und Europa investieren.

Robert von Finckenstein, der bei Interpath als Head of Debt Advisory DACH den Geschäftsbereich Debt Advisory verantworten wird, blickt auf eine über 30-jährige Managementkarriere im Investment Banking zurück, darunter bei der Dresdner Bank, Hauck & Aufhäuser sowie zuletzt bei Alantra Deutschland, deren Deutschland-Präsenz er mit aufgebaut und über 10 Jahre lang als Co-Geschäftsführer geführt hat. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen auf der Strukturierung von Akquisitionsfinanzierungen, Rekapitalisierungen sowie komplexen finanziellen Restrukturierungen.

Mark Raddan, CEO der Interpath Group, sagte: „Mit dem zeitgleichen Eintritt von Interpath in die DACH-Region sowie in Spanien setzen wir unseren weltweiten Expansionskurs erfolgreich fort und verfolgen weiter unser Ziel, eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen für Transaktionen, Finanzierung, Restrukturierung und Wertschöpfungsstrategien aufzubauen. Dank der umfassenden Erfahrung und Kompetenz von Neil und Robert werden unsere multidisziplinären Beratungsleistungen für Kunden in der DACH-Region zügig an Traktion gewinnen und Hand in Hand mit dem weltweiten Team konkrete Wertschöpfung generieren. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!“

Neil Siri, Geschäftsführer Interpath Deutschland GmbH, kommentierte: „Interpath hat sich in wenigen Jahren zu einem Trusted Advisor und einem starken Akteur für Dienstleistungen im Bereich Transaktionen, Finanzierung, Restrukturierung und Wertschöpfung entwickelt. Unser Ziel ist, erstklassige Beratungs- und Restrukturierungslösungen zu liefern und die Strukturen in der traditionellen Beratungsbranche aufzubrechen, während wir gleichzeitig in einer sich verändernden Branche dynamisch wachsen. Der Markt ist reif für einen unabhängigen, konfliktfreien Anbieter mit einem durchgängigen Dienstleistungsangebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette und wir ziehen Talente aus den besten Beratungshäusern an. Als Marke ist Interpath noch relativ jung – aber die Menschen dahinter sind alles erfahrene Professionals. Das macht Interpath besonders. Ich freue mich auf alles, was kommt!“

Robert von Finckenstein, Head of Debt Advisory DACH, ergänzte: „Interpath bietet mit seinem über 30-köpfigen Debt-Advisory-Team eines der umfangreichsten Angebote der gesamten unabhängigen Beratungsbranche: Von Real Estate Debt Advisory über Leveraged Finance, Asset-Backed Securities, Sale-and-Lease-Back bis hin zu Corporate Loans deckt Interpath alles ab. Ich freue mich sehr darauf, mich diesem Team anzuschließen und aktiv daran mitzuwirken, den Bereich Debt Advisory bei Interpath weiter auszubauen und unsere Dienstleistungen im Sinne unseres Ziels der ganzheitlichen Wertschöpfung gewinnbringend für unsere Kunden einzusetzen.“



Über Interpath Advisory

Interpath Advisory, eine 2021 gegründete, unabhängige internationale Beratungsgesellschaft, unterstützt ihre Kunden mit umfassenden Beratungsleistungen in den Bereichen Transaktionen, Finanzierung, Restrukturierung und Wertschöpfung. Der schnell wachsende Bereich Advisory umfasst sowohl die Transaktionsberatung als auch die Forensik und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter Beratung zu regulatorischen Anforderungen und Compliance-Beratung, sowie Value Creation, Financial Due Diligence sowie Corporate Finance und Debt Advisory. Die etablierte Restrukturierungskompetenz wurde über mehr als 50 Jahre aufgebaut und umfasst die finanzielle Restrukturierung, Notfallplanung sowie formale Restrukturierung und Insolvenz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von kompetenzübergreifenden Dienstleistungen an, darunter Bewertungen zu Renten, Steuern sowie Daten und Technologie. Interpath beschäftigt rund 1.000 Mitarbeitende an 27 Standorten in Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, auf Bermuda, den britischen Jungferninseln, den Cayman Islands und in Algerien.







