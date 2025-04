Maschinenbauer mit überraschend hohem Auftragsplus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer haben im Februar einen unerwartet hohen Zuwachs bei den Bestellungen verbucht.

Die Aufträge seien im Vergleich zum Vorjahresmonat um acht Prozent gestiegen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Mittwoch mit. Die Orders aus dem Inland hätten mit einem Plus von elf Prozent überraschend noch stärker zugelegt als die Bestellungen aus dem Ausland mit sieben Prozent. Ein Teil dieses Zuwachses beruhe auf dem Großanlagengeschäft, sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Auch Komponenten seien für die laufende Produktion gefragt. Die Lagerbestände seien weitgehend abgebaut, die Firmen müssten nachbestellen. Investitionen in neue Maschinen oder gar Maschinenparks seien dagegen immer noch viel zu selten. "Kurz: Der Februar war – endlich wieder einmal! – ein guter Monat in einem – leider! – unverändert schwierigen Umfeld."

