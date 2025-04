OTS: TÜV NORD GROUP / TÜV NORD GROUP wächst weiter / Mit Innovationen die ...

TÜV NORD GROUP wächst weiter / Mit Innovationen die Zukunft sicher gestalten (FOTO) Hannover (ots) - - Die TÜV NORD GROUP erhöht den Umsatz im Geschäftsjahr 2024 um 7,0 Prozent auf 1,69 Mrd. Euro. - Das EBIT vor Sondereffekten steigt um 6,3 Prozent auf 89,8 Mio. Euro, die Umsatzrendite (gemessen am EBIT) beträgt - wie im Vorjahr - 5,3 Prozent. - Die Zahl der Mitarbeitenden weltweit übersteigt erstmals die 15.000-Marke. - Mit der neuen Konzernstrategie HORIZON 2030 treibt die TÜV NORD GROUP Wachstum, technologische Exzellenz, Digitalisierung und Innovationen weiter voran und wird international deutlich zulegen. - Der Schutz kritischer Infrastrukturen auf der Erde und im Weltraum sowie eine sichere künstliche Intelligenz stehen verstärkt im Fokus. - Expansion in die USA: Die Montage und Prüfung modernster Halbleiterbauelemente startet im Herbst/Winter 2025 im Bundesstaat Minnesota. - Für das laufende Jahr erwartet die TÜV NORD GROUP ein stabiles Wachstum. Die volkswirtschaftliche Entwicklung und geopolitische Unsicherheiten belasten die Kennzahlen. "Angesichts globaler geopolitischer Veränderungen, wirtschaftlicher Unwägbarkeiten und technologischer Umbrüche wie künstliche Intelligenz ist das Streben nach Sicherheit ein zentrales Thema unserer Zeit. Als internationaler Wissens- und Prüfkonzern verfolgen wir die Strategie, neue Technologien für einen sicheren Einsatz tiefgehend zu verstehen, einer breiten Öffentlichkeit zu erklären und für den Markteinsatz zu zertifizieren. Unser Know-how ist aktuell überall auf der Welt gefragt", sagte der Vorstandsvorsitzende Dirk Stenkamp bei der Jahrespressekonferenz des Konzerns auf der Hannover Messe. Dies betreffe beispielhaft den Schutz kritischer Infrastrukturen vor cyberdigitalen und physischen Bedrohungen ebenso wie den verantwortungsvollen Einsatz künstlicher Intelligenz in der Mobilität, Industrie und Energieversorgung sowie im Weltraum: "In diesem dynamischen und internationalen Umfeld haben wir unsere Ergebnisse im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr nochmals steigern können." Stenkamp betonte, dass die Menschen angesichts von Handelshemmnissen, rezessiven Wirtschaftslagen und anhaltender militärischer Konflikte ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Sicherheit verbinde: "Gerade in dieser von vielen als unsicher empfundenen Zeit stehen unsere mehr als 15.000 Expertinnen und Experten dafür ein, ihren Kunden bestmögliche Lösungen anzubieten, um Beiträge für eine sichere, stabile und friedliche Entwicklung in Europa und weltweit zu leisten." Sicherheits-Eckpfeiler der digitalen Welt: Cybersecurity und künstliche Intelligenz (KI) In einer immer stärker digital vernetzten Welt sind Integrität und Schutz von IT-Systemen nicht nur eine Frage des technischen Fortschritts - sie stehen für globale Stabilität und Sicherheit. Mit ihrer langen Erfahrung und großem Wissen unterstützen TÜV NORD-Teams Unternehmen und staatliche Stellen beim Aufbau und Betrieb sicherer IT-Systeme und KI-Technologien. Besonders bei kritischen Infrastrukturen, aber auch Fahrzeugen, die möglichen Cyberattacken ausgesetzt sind, müssen Schwachstellen minimiert und anspruchsvolle Standards eingehalten werden. Dirk Stenkamp: "IT-Systeme sind zunehmend Ziel groß angelegter Hackerangriffe. Als TÜV NORD GROUP begleiten wir über viele Branchen hinweg die Entwicklung von Standards und Regularien für sichere KI-Anwendungen. Grundlage dafür ist der EU-AI Act, der zum Ziel hat, die Chancen von KI zu fördern, gleichzeitig Risiken zu minimieren und ethische Standards einzuhalten." Seit Inkrafttreten der neuen EU-Richtlinie NIS-2 im Herbst 2024 stellt die Europäische Union erhöhte Anforderungen an die Cyberresilienz von Unternehmen, die in systemrelevanten Bereichen tätig sind. Die TÜV NORD GROUP unterstützt viele der durch die Gesetzesnovelle nun auch einbezogenen mittelständischen Unternehmen darin, notwendige Sicherheitsmaßnahmen zu planen und umzusetzen. Business Units (BU) mit Technologie- und Kundenfokus Als internationaler, in mehr als 100 Ländern tätiger Konzern konnte die TÜV NORD GROUP im Geschäftsjahr 2024 ihr Geschäft durch wichtige operative Meilensteine weiter stärken. Einige Beispiele: BU Mobility: Die Mobilitätssparte hat ihre Marktposition bei Hauptuntersuchungen (HU) für Fahrzeuge erneut ausgebaut. Während der Gesamtmarkt zurückging, erzielte TÜV NORD ein starkes Wachstum und führte 120.000 Hauptuntersuchungen mehr durch als im Vorjahr. Dazu trugen auch der zunehmende Einsatz digitaler Tools und ein konsequenter Fokus auf Kundenbedürfnisse bei. BU Industry: Für einen im Wettbewerb einzigartigen Wärmepumpen-Prüfstand hat TÜV NORD am Standort Essen 1,2 Millionen Euro investiert und wird zum führenden europäischen Prüfdienstleister in diesem Segment. Die BU Industry unterstützt damit aktiv die Wärme- und Energiewende. BU Energy & Resources: TÜV NORD wurde vom Windkraftanlagenhersteller Mingyang Smart Energy beauftragt, die weltweit leistungsstärkste Offshore-Windturbine zu zertifizieren. Mit einer Leistung von 18 Megawatt und einem Rotordurchmesser von 260 Metern setzt die Anlage weltweit neue Maßstäbe. BU Certification: Mit dem neuen Zertifizierungsverfahren "Low Emission Steel Standard" (LESS) kann die europäische Industrie ihren Stahl künftig als emissionsärmer hergestellt kennzeichnen. Die Fachkenntnisse von TÜV NORD CERT sind integraler Bestandteil des Zertifizierungssystems, das seit 1. April 2025 umgesetzt wird. BU Digital & Semiconductor: Methoden für den sicheren Einsatz der Quantenkommunikation haben für Wirtschaft und öffentliche Nutzer in Zukunft einen großen Stellenwert. TÜVIT baut in Kooperation mit Projektpartnern ein Forschungslabor in Essen, um Grundlagen für künftige Zertifizierungen von Komponenten im Zusammenhang mit der Quantenschlüsselübertragung zu erforschen. BU People & Empowerment: Die TÜV NORD Akademie fokussiert sich konsequent auf digitale Technologien zur beruflichen Qualifizierung. Im Mittelpunkt steht die Einbindung von Virtual Reality (VR) und künstlicher Intelligenz (KI) in das Seminarprogramm. Hierfür wurde 2024 ein umfangreiches Angebot geschaffen, das Präsenzunterricht mit E-Learning kombiniert oder ganz neue Angebote für immersives, ortsunabhängiges Lernen schafft. Positive Kennzahlen 2024 Im Berichtsjahr konnte die TÜV NORD GROUP bei den wichtigsten Bilanzkennzahlen zulegen. Der Umsatz wuchs auf 1,69 (2023: 1,58) Milliarden Euro, ein Anstieg um 7,0 Prozent. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 6,3 Prozent auf 89,8 Millionen Euro (2023: 84,5). Die Umsatzrendite gemessen am EBIT lag erneut bei 5,3 Prozent. Die getätigten Investitionen lagen bei annähernd 100 Millionen Euro. Finanzvorstand Jürgen Himmelsbach : "Entgegen der gesamtwirtschaftlich angespannten Lage haben wir uns 2024 gut behauptet. Wir sind solide gewachsen und haben kontinuierlich in neue Technologien ebenso wie in den Ausbau unserer Kerndienstleistungen investiert. Für das laufende Jahr erwarten wir stabile Bilanzergebnisse, auch wenn wir uns von der Konjunkturentwicklung nicht vollständig abkoppeln können. Schon jetzt stellen wir fest, dass sich Kunden bei den Ausgaben zurückhalten." Neue Konzernstrategie setzt auf weltweites Wachstum Mit der neuen Wachstumsstrategie HORIZON 2030 will die TÜV NORD GROUP herausragende technologische Leistungen und Innovationen voranbringen, das internationale Geschäft ausbauen und effizientere Prozesse schaffen. "Die Digitalisierung wird unser privates und wirtschaftliches Leben künftig noch stärker prägen. Mit neuen IT-Systemen, digitalen Plattformen und dem Austausch automatisierter Daten wollen wir unsere Prozesse verbessern und zum Nutzen unserer Kunden effizienter gestalten", sagte Ringo Schmelzer , Chief Operating Officer im Vorstand. "In diese Entwicklungen beziehen wir aktuell Einheiten in mehr als 50 Ländern ein." Die größten Entwicklungsmöglichkeiten erwartet die TÜV NORD GROUP in Asien und Nordamerika. Mit der 2024 erfolgten Gründung einer Tochterfirma im US-Bundesstaat Minnesota will die TÜV NORD-Tochter ALTER|HTV ihre starke europäische Marktstellung bei Halbleiter-Assembly (-Montage) und -Tests nutzen und am vorhandenen Wachstumspotenzial bei Halbleiter-Backend-Aktivitäten in den USA, zum Beispiel für den Einsatz im Weltraum, im Flugverkehr und in der Medizintechnik, partizipieren. Energiewende und -sicherheit zentrales Ziel für TÜV NORD Weltweit, insbesondere aber auch in Deutschland, wurden in den vergangenen Jahren Fortschritte bei der Reduktion von CO2-Emissionen und der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien erzielt. Mit ihrer breiten Expertise in der Technologie- und Sicherheitsprüfung hat die TÜV NORD GROUP zur Verfügbarkeit und Effizienz von Energiesystemen und einer sicheren, nachhaltigen Mobilität beigetragen und wird den Weg zur Klimaneutralität weiter konsequent verfolgen: - Wasserstoff bleibt eine Schlüsseltechnologie der Energiewende. Notwendig sind insbesondere eine sichere Infrastruktur (z. B. Wasserstoff-Kernnetz in Deutschland) und positiv wirkende Referenzprojekte, die mit TÜV NORD-Expertise begleitet werden. - E-Fahrzeuge sind das Rückgrat eines umweltfreundlichen Verkehrs. Daneben können auch Brennstoffzellen-, Hybrid- und Verbrennerfahrzeuge mit umweltfreundlicheren Kraftstoffen zur Mobilität der Zukunft beitragen. TÜV NORD bleibt technologieoffen ausgerichtet und verfügt über ausgewiesene Expertise für alle Antriebssysteme. - Angesichts des steigenden Energiebedarfs von Rechenzentren und anderer energieintensiver Anlagen können Kernreaktoren der nächsten Generation (u. a. SMR: Small Modular Reactors) oder die Kernfusion eine sichere und flexible Nutzung der Kernenergie ermöglichen und den Energiemix langfristig ergänzen. Dirk Stenkamp: "Um die von der Politik definierten Klimaziele zu erreichen, sind Planungs- und Investitionssicherheit für die Wirtschaft entscheidend. Genauso wichtig wie verfügbare Finanzmittel der öffentlichen Hand sind effiziente Prozesse durch konsequente Digitalisierung in den Verwaltungen von Ländern und Kommunen, um Genehmigungsprozesse für erneuerbare Energieprojekte zu beschleunigen und die dringend erforderliche Erneuerung der Infrastruktur bestmöglich zu koordinieren." Neues Unternehmensleitbild stärkt den Zusammenhalt In den vergangenen Monaten hat die TÜV NORD GROUP ein neues Leitbild formuliert, das alle Mitarbeitenden weltweit verbindet und das Handeln prägt. Dirk Stenkamp: "Unser Anspruch, Vertrauen in neue Technologien zu schaffen, wird von den Kolleginnen und Kollegen gelebt und regt dazu an, jeden Tag das Beste für die Kunden zu geben. Zudem motiviert dieser Anspruch viele Talente, zu uns zu kommen. 2024 haben wir weltweit 2.100 Menschen neu für unser Unternehmen gewonnen und beschäftigten erstmals insgesamt mehr als 15.000 Menschen. Gemeinsam arbeiten wir an einer Welt, in der die Akzeptanz und Marktfähigkeit technologischer Entwicklungen sowie die Sicherheit in herausfordernden Zeiten gestärkt werden." Pressekontakt: Sven Ulbrich TÜV NORD GROUP Tel.: 0511 998-61540 mailto:presse@tuev-nord.de http://www.tuev-nord-group.com/de/newsroom Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38751/6004422 OTS: TÜV NORD GROUP