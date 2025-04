Pressestimme: 'Handelsblatt' zu CDU/Atomkraftwerke

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu CDU/Atomkraftwerke:

Wir brauchen endlich Klarheit: Sind die alten Atomkraftwerke noch eine Option oder nicht? Wenn nein, müssen wir diese Debatte endlich beenden und die Sicherheit unserer Energieversorgung anders regeln. Wenn ja, ist die Politik mehrfach gefordert. Die nächste Bundesregierung muss entscheiden, ob sie den Atomkonsens wieder aufkündigen will. Sie muss abwägen, ob eine Mehrheit der Deutschen die Kernenergie wieder nutzen will und ob sie den zu erwartenden Widerstand der Gegner aushalten will. Vor allem aber müsste die Bundesregierung dafür sorgen, dass die Anlagen tatsächlich wieder in Betrieb genommen werden können. Die Reaktoren haben alle ihre Genehmigung zur Stromerzeugung verloren. Diese neu zu erteilen, wäre ein langwieriger Prozess. Nur wenn die Bundesregierung bereit ist, diesen Prozess abzukürzen, sind die alten Atomkraftwerke wirklich eine Option zur Sicherung unserer Energieversorgung.