Schweizer Börse - US-Zoll-Sorgen belasten Gesundheitstitel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat den Abwärtstrend am Mittwoch wieder aufgenommen. Wenige Stunden vor der Einführung neuer US-Zölle stellten sich die Anleger auf einen Handelskrieg ein.

Das von Präsident Donald Trump geplante Zollpaket, das am Mittwochabend (MESZ) verkündet werden sollte, dürfte sich gegen eine Vielzahl von Ländern richten, die Handelsüberschüsse mit den USA haben. Diese dürften wiederum mit Gegenmaßnahmen reagieren.

Der SMI sackte bis kurz vor Handelsschluss um 0,9 Prozent auf 12.571 Punkte ab. Im Gegenzug legte der auch als "Angstbarometer" bekannte Volatilitätsindex um 3,7 Prozent zu.

Wie an anderen europäischen Handelsplätzen standen auch an der SIX Titel aus dem Gesundheitssektor unter Druck. Anleger zitterten davor, dass sich Trumps Aufschläge diesmal auf den Pharmasektor konzentrieren könnten, sagte ein Analyst. Für schlechte Stimmung sorgten Händlern zufolge auch die Massenentlassungen bei mehreren US-Gesundheitsbehörden, darunter der FDA. Der Pharmakonzern Roche sackte 2,3 Prozent ab, Rivale Novartis 1,6 Prozent und der Arznei-Auftragsfertiger Lonza 1,9 Prozent. Als einziger der 20 Blue-Chips verzeichnete der Versicherer Swiss Life mit einem Plus von 0,1 Prozent Kursgewinne.

(Bericht von Oliver Hirt; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)