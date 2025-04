dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Breit angelegte US-Zölle belasten schwer

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump dürften am Donnerstag in den Kursen deutscher Aktien tiefe Spuren hinterlassen. Die Dax -Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 1,9 Prozent tiefer bei 21.963 Punkten. Damit dürfte der Leitindex wieder unter die 22.000 Punkte und auf ein Tief seit Mitte Februar rutschen. Stattdessen werden sichere Häfen wie Gold und Staatsanleihen gekauft. Wochenlang hatte US-Präsident Donald Trump mit einem umfassenden XXL-Zollpaket gedroht. Am Vorabend hat er nun seine Pläne präsentiert: Sie sind nicht nur komplex, sondern auch beispiellos in ihrem Umfang. Die USA belegen ab Samstag Einfuhren aus allen Ländern pauschal mit Zöllen von zehn Prozent. Zudem kündigte die US-Regierung einen komplexen Mechanismus wechselseitiger Zölle an, der für viele Länder höhere Abgaben vorsieht. Für die Europäische Union heißt das, dass Exporte ihrer Mitgliedsländer in die Vereinigten Staaten ab kommender Woche mit einem Zoll von 20 Prozent belegt werden.

USA: - MODERATE GEWINNE VOR ZOLLANKÜNDIGUNG - Nach erneut starken Kursschwankungen haben die US-Börse am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Unmittelbar vor den mit großer Spannung erwarteten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump war die Tendenz freundlich. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,56 Prozent auf 42.225,32 Punkte. Allerdings könnten nach der Rede Trumps die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt werden. Angesichts der Unsicherheiten rund um Importzölle, Handelskonflikte und deren Folgen für die weltweite Konjunktur setzten Investoren erneut auch auf Staatsanleihen. An den Aktienbörsen schloss der marktbreite S&P 500 0,67 Prozent höher mit 5.670,97 Zählern. Der vorwiegend von Technologiekonzernen dominierte Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Gewinn von 0,75 Prozent auf 19.581,78 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die neuen US-Zölle haben die Börsen Asiens am Donnerstag schwer belastet. Konjunktur- und Inflationssorgen nahmen weiter zu. In Tokio sank der Nikkei 225 zuletzt um mehr als 3 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone fiel um 1,6 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien büßte 0,7 Prozent ein.

DAX 22390,84 -0,66% XDAX 22448,79 -0,26% EuroSTOXX 50 5303,95 -0,31% Stoxx50 4567,35 -0,64% DJIA 42225,32 0,56% S&P 500 5670,97 0,67% NASDAQ 100 19581,78 0,75%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,89 +0,67%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0913 0,55% USD/Yen 147,34 -1,31% Euro/Yen 160,78 -0,76%

BITCOIN:

Bitcoin 83.568 1,29% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 73,21 -1,74 USD WTI 69,96 -1,75 USD

