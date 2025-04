EQS-News: Traum-Ferienwohnungen reduziert die Listinggebühren für neue Ferienunterkünfte zu Ostern deutlich

EQS-News: Traum-Ferienwohnungen / Schlagwort(e): Sonstiges

Traum-Ferienwohnungen reduziert die Listinggebühren für neue Ferienunterkünfte zu Ostern deutlich



Traum-Ferienwohnungen reduziert die Listinggebühren für neue Ferienunterkünfte zu Ostern deutlich

Traum-Ferienwohnungen bietet eine Reduzierung von 60 % der Listinggebühren für Ostern an

Berlin (Deutschland — 03 April 2025—Traum-Ferienwohnungen („Traum”), eine der führenden deutschen Buchungsplattformen für Ferienunterkünfte, hat ein spezielles Osterangebot für Vermieter angekündigt: die Möglichkeit, ihre neuen Mietobjekte auf der Plattform listen zu lassen und zu vermarkten. Das Unternehmen hat ein Angebot ins Leben gerufen, durch das neue Mietobjekte für nur 129 € als „Top Listing” vermarktet werden können. Diese Reduzierung von ca. 60 % vom Standardpreis in Höhe von 335 € bietet die perfekte Gelegenheit für Vermieter, ihre Mietobjekte Millionen von Urlaubern zu präsentieren, die derzeit ihren Osterurlaub planen.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Urlaubsunterkünften während der Frühlingssaison ermöglicht dieses exklusive Angebot den Vermietern eine maximale Sichtbarkeit auf dem Markt. Dadurch wird sichergestellt, dass ihre jeweilige Listung an der Spitze der Suchergebnisse steht. Auf der Traum-Plattform, die über drei Millionen Besucher monatlich aufweist, ist ein starkes saisonales Interesse zu erkennen, so dass dieses Angebot eine effektive Möglichkeit für Vermieter darstellt, welche die Zahl ihrer Buchungen steigern möchten.

Als Teil dieser Osterkampagne führt Traum auch ein neues Empfehlungsprogramm ein, das es Vermietern erlaubt, andere Vermieter zur Plattform einzuladen und eine attraktive Prämie in Höhe von 50 EUR pro Objekt zu erhalten. Diese Initiative trägt nicht nur dazu bei, die Gemeinschaft der zuverlässigen Vermieter zu erweitern, sondern belohnt auch diejenigen, die einen Beitrag zum anhaltenden Wachstum der Plattform leisten.

Im Gegensatz zu anderen Plattformen erlaubt Traum-Ferienwohnungen es den Vermietern, 100 % ihrer Mieterträge zu behalten, ohne eine Provision zahlen zu müssen. Features wie Inventory Sync-up ermöglichen es, die Verfügbarkeit, Preisgestaltung und Buchungen über mehrere Plattformen zu verwalten. Die Trends bei den Osterferien zeigen, dass die Urlauber längere Aufenthalte buchen, was die Einkünfte der Vermieter steigert.

„Bei Traum glauben wir daran, Möglichkeiten zu schaffen, um Ferienvermietungen zugänglicher und erfolgreicher für die Vermieter zu machen. Durch unser spezielles Osterangebot für die Auflistung bieten wir eine kostengünstige Gelegenheit für neue Vermieter an, ihre Einkünfte durch eine hervorragende Sichtbarkeit zu maximieren. Zusätzlich soll unser neues Empfehlungsprogramm es unseren Vermietern erlauben, die Plattform durch weitere hochwertige Unterbringungsmöglichkeiten zu erweitern, wodurch unser Netzwerk an zuverlässigen Mietobjekten ausgebaut wird. Unser Ziel ist einfach: die Auflistung einfach, lohnenswert und sehr effektiv für die Vermieter zu machen, während wir gleichzeitig unvergessliche Aufenthalte für die Urlauber ermöglichen", erklärtePankhuri Sakhuja, CEO von Traum-Ferienwohnungen (Teil von OYO Vacation Homes).

Bei dem 2001 gegründeten Unternehmen Traum-Ferienwohnungen handelt es sich um ein Online-Buchungsportal für Ferienunterkünfte, wobei das Portfolio über 129.000 Ferienwohnungen in Europa in Ländern wie u.a. Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Spanien umfasst. Das Abonnement-Modell von Traum-Ferienwohnungen sorgt für größere Transparenz und ermöglicht es Vermietern, direkt mit Urlaubern in Kontakt zu treten und eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zu treffen. Neben klassischen Wohnungen und Häusern umfasst das Portfolio auch einzigartige Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, Windmühlen und Schlösser.

Seit 2019 gehört Traum-Ferienwohnungen zu OYO, einem der größten globalen Unternehmen für Reisetechnologie. Als Teil der OYO Vacation Homes-Sparte (OVH) arbeitet Traum-Ferienwohnungen eng mit Marken wie DanCenter, Belvilla by OYO und Direct Booker zusammen.

Um weitere Informationen über Traum-Ferienwohnungen zu finden und die Angebote zu nutzen, gehen Sie auf Traum-Ferienwohnungen https://www.traum-ferienwohnungen.de/ oder laden Sie die App herunter.

