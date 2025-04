GNW-News: eXp Realty startet Co-Sponsoring-Programm und beschleunigt die Zukunft des Wachstums von Kooperationsagenten

^BELLINGHAM, Washington, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty (https://exprealty.com/)(®), ?the most agent-centric real estate brokerage on the planet(TM)" (das am stärksten auf Makler ausgerichtete Immobilienvermittlungsunternehmen der Welt) und die wichtigste Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat heute sein transformatives Co-Sponsor-Programm vorgestellt - eine mutige Weiterentwicklung der Art und Weise, wie Makler und Unternehmensberater bei eXp zusammenarbeiten, führen und gemeinsam Wohlstand schaffen. Die Ankündigung erfolgte während der eXpcon Montréal, bei der sich Hunderte von Maklern und Führungskräften aus ganz Kanada und der ganzen Welt zu einer dreitägigen Immobilienkonferenz versammelten. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte können neue Makler und Berater, die zu eXp stoßen, nun sowohl einen Hauptsponsor als auch einen Co-Sponsor auswählen und erhalten so Zugang zu zwei Führungskräften statt zu einer. Diese Initiative verstärkt die Unterstützung durch Führungskräfte, beschleunigt den Erfolg bei der Einarbeitung und erweitert den Wissensaustausch. Es handelt sich dabei nicht nur um eine strukturelle Veränderung, sondern um einen strategischen Schritt, um das Wachstum der Makler zu fördern, skalierbare Organisationen aufzubauen und die kollaborative DNA zu vertiefen, die die Expansion von eXp vorantreibt. ?Genau wie damals, als wir Pionierarbeit im Bereich cloudbasierter Immobilien leisteten und die Umsatzbeteiligung einführten, ist dies ein Moment, der zeigt, wohin wir uns entwickeln", so Glenn Sanford, Gründer, Chairman und CEO von eXp World Holdings. ?Das Co-Sponsor-Programm ist nicht nur eine Funktion - es ist eine Weiterentwicklung dessen, wie wir gemeinsam wachsen." Das Co-Sponsor-Programm, das am 1. Mai 2025 eingeführt wird, verbessert die Erfahrung der Makler, ohne die bestehende Sponsoring-Struktur zu verändern. Hauptsponsoren erhalten weiterhin eine Umsatzbeteiligung der Stufen 2-7, FLQA- Qualifikationen und Aktienprämien. Co-Sponsoren sind inzwischen befugt, Makler über ihre persönliche Downline hinaus zu unterstützen - und haben im Gegenzug Anspruch auf eine Umsatzbeteiligung der Stufe 1 und gegebenenfalls einen Fast- Start-Bonus (50 % der Umsatzbeteiligung im ersten Jahr des Maklers). ?Das Co-Sponsor-Programm ist mehr als eine Verbesserung der Einarbeitung, es ist eine strategische Erschließung für das Wachstum von Maklern und die organisatorische Skalierung", so Leo Pareja, CEO von eXp Realty. ?Indem wir erfahrenen Führungskräften die Möglichkeit geben, Makler außerhalb ihrer Organisation zu unterstützen, befähigen wir mehr Bauunternehmer, aufzusteigen, mehr Makler, erfolgreich zu sein, und erweitern letztlich unsere globale Maklerbasis schneller als je zuvor." Was das Co-Sponsor-Programm bietet: * Beschleunigtes Maklerwachstum: Indem das Co-Sponsor-Programm mehr Führungskräften die Möglichkeit gibt, Makler über ihre direkte Organisation hinaus zu unterstützen und zu gewinnen, schafft es einen neuen Motor für skalierbares, nachhaltiges Maklerwachstum. * Mehr Unterstützung, mehr Erfolg: Neue Makler und Berater profitieren jetzt von der Führung und Erfahrung zweier Sponsoren - für eine umfassendere Unterstützung und ein schnelleres Wachstum. * Höhere Belohnungen: Co-Sponsoren erhalten eine Umsatzbeteiligung der Stufe 1 und einen 50-prozentigen Schnellstartbonus, wodurch erfahrene Führungskräfte zusätzliche Anreize erhalten, in den Erfolg von Maklern zu investieren. * Null Unterbrechungen: Die Kernvorteile des Hauptsponsorings bleiben unberührt - einschließlich aller Umsatzbeteiligungsstufen über Stufe 1 hinaus und Aktienanreize. Diese Initiative stellt eine wichtige Weiterentwicklung in der Art und Weise dar, wie sich Makler und Berater bei eXp gegenseitig unterstützen und ihr Geschäft ausbauen. Ein Co-Sponsor Toolkit (https://www.canva.com/design/DAGhiInroZA/wGlp4gcJbkwiA60pqqXOlw/edit) - mit Schulungen, Tools und Vorlagen - ist jetzt verfügbar, um Agenten dabei zu helfen, das Programm voll auszuschöpfen. Über eXp World Holdings, Inc. eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das ?Unternehmen") ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty(®) und SUCCESS(®) Enterprises. eXp Realty ist mit fast 83.000 Maklern an 25 internationalen Standorten der größte unabhängige Immobilienmakler der Welt. Als cloudbasierte, maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende Provisionsaufteilungen, Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen über eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter: expworldholdings.com (https://expworldholdings.com/) SUCCESS(®) Enterprises, verankert durch das SUCCESS(®) Magazin, ist seit 1897 ein vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als Teil des eXp-Ökosystems bietet es Agenten Zugang zu wertvollen Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie unter success.com (https://success.com/). Safe-Harbor-Erklärung Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, die erwarteten Vorteile der Anreizprogramme für Makler, ihr Potenzial, das Maklerwachstum zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu verbessern und Maklerorganisationen weltweit zu skalieren. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Veränderungen bei der Mitarbeiterbindung oder -rekrutierung, die erfolgreiche Integration von Teams und Mitarbeitern in das Modell von eXp Realty, der Wettbewerb durch andere Maklerfirmen und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und den Jahresbericht auf Formular 10-K. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Medienkontakt: eXp World Holdings, Inc. mediarelations@expworldholdings.com Anlegerkontakt: Denise Garcia, Managing Partner Hayflower Partners investors@expworldholdings.com Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/319fb87c- 6ec1-4079-9936-6ba7e9a8f43b °