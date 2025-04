Hessens Ministerpräsident fordert Gegenmaßnahmen zu Trumps Zollpaket

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die von US-Präsident Donald Trump verkündeten Strafzölle als "Belastungsorgie für die Wirtschaft" kritisiert. Zölle kosteten am Ende immer Wohlstand, erklärte Rhein in Wiesbaden. "Europa und Deutschland müssen auf die drastischen Zölle von US-Präsident Trump eine Antwort der Souveränität geben", sagte der CDU-Politiker.

Rhein forderte eine alternative Allianz mit anderen Wirtschaftsräumen und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen: Der Ministerpräsident sprach sich für Freihandel mit Weltregionen wie Südamerika, Afrika und Indien aus und nannte eine progressive Unternehmenssteuerreform sowie ein Milliarden-Investitionspaket für die Wirtschaft als Maßnahmen.

US-Präsident Donald Trump hat mit einem gewaltigen Zollpaket Handelspartnern auf aller Welt den Kampf angesagt. Geplant sind neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus allen Ländern. Hinzu kommen individuelle Strafabgaben. Auf Einfuhren aus Deutschland und anderen Staaten der Europäischen Union in die USA sind demnach neue Zölle in Höhe von 20 Prozent vorgesehen./isa/DP/mis