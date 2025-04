IRW-News: BrandPilot AI Inc: BrandPilot AI veröffentlicht Aktionärsupdate, das unternehmerische Fortschritte und strategische Wachstumspläne für 2025 hervorhebt

IRW-PRESS: BrandPilot AI Inc: BrandPilot AI veröffentlicht Aktionärsupdate, das unternehmerische Fortschritte und strategische Wachstumspläne für 2025 hervorhebt

Überzeichneter Privatplatzierungsverkauf, frühe Erfolge von AdAi-Audits und fortgesetzte Expansion in programmatische Werbung, CTV und Einzelhandelsmedien positionieren BrandPilot AI für ein starkes Wachstum

Toronto, Ontario--(3. April 2025) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) ("BrandPilot" oder das "Unternehmen"), ein führender Innovator im Bereich der KI-gestützten Marketing- und Werbetechnologie, freut sich, das Auftreten eines Aktionärs-Update-Briefs bekannt zu geben, der wichtige Meilensteine, beschleunigende Fortschritte und eine gewagte Vision für die kommenden Monate umreißt.

In dem Update hebt BrandPilot AI die jüngsten Fortschritte in den Kapitalmärkten, der Kundenakquise, der Produktentwicklung und der Marketingsichtbarkeit hervor, einschließlich:

- Starke Investorennachfrage - Die Privatplatzierung des Unternehmens wurde von 1 Million auf 1,5 Millionen US-Dollar erhöht, wobei in der ersten Tranche 1,07 Millionen US-Dollar gesammelt wurden und die endgültige Tranche für diesen Monat erwartet wird.

- Frühe Erfolge mit AdAi - Nach der Einführung des kostenlosen Audits initiierte BrandPilot drei neue Unternehmensprüfungen, die Marken eine risikofreie Möglichkeit bieten, potenzielle Budgeterholungen mithilfe ihrer eigenen Kampagnendaten vorherzusagen.

- Unternehmensakzeptanz und Pipeline-Wachstum - Neue Kundenengagements erstrecken sich über mehrere Branchen, einschließlich einer Vereinbarung mit einem Softwareunternehmen im Wert von über 75 Millionen US-Dollar, und Testläufe wurden mit zwei weiteren Unternehmensorganisationen begonnen. Seit Januar wurden über 2,5 Millionen US-Dollar an qualifizierten Projekten hinzugefügt.

- Expansion in neue Kanäle - Das Unternehmen kündigte Pläne an, ein neues Auditprodukt zu entwickeln, das Betrug, Verschwendung und Missbrauch in programmatischen, CTV- und Einzelhandelsmedien angeht und auf den frühen Erfolgen im Bereich bezahlte Suche und soziale Medien aufbaut.

Das Momentum wächst in allen Bereichen - von den gesammelten Mitteln bis hin zum Pipeline-Wachstum - und unser leistungsorientierter Ansatz findet offensichtlich Anklang bei Unternehmenskunden, sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. Wir sind zuversichtlich in unsere Fähigkeit, im Jahr 2025 und darüber hinaus zu skalieren und Wert zu schaffen.

Das vollständige Aktionärsupdate ist ab sofort zum Download im Investor-Portal des Unternehmens verfügbar.

Über BrandPilot AI

BrandPilot AI (CSE: BPAI) ist ein Unternehmen für Performance-Marketing-Technologie mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf innovative Lösungen spezialisiert hat, die außergewöhnliche Renditen für globale Unternehmensmarken bieten. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalytik und Branchenexpertise ermöglicht BrandPilot AI Organisationen, komplexe Werbelandschaften präzise zu navigieren. Das Kerngeschäft des Unternehmens, AdAi, bekämpft Werbegelddumping, indem es kannibalistische Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen identifiziert, während Spectrum IQ Mikro-Influencer nutzt, um den ROI für globale Unternehmensmarken zu maximieren. Weitere Informationen über BrandPilot AI und seine KI-gestützten Marketinglösungen finden Sie auf https://www.brandpilot.ai/.

Kontaktinformationen

BrandPilot AI

Brandon Mina

Chief Executive Officer

mailto:ir@brandpilot.ai

+1-519-239-6460

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, die unter anderem Aussagen über die Geschäftsziele des Unternehmens, die Wachstumsstrategie, den Produktentwicklungsfahrplan, die erwarteten Ergebnisse aus seinen Prüfungsengagements und die Pläne zur Expansion in programmatische, vernetzte TV (CTV) und Einzelhandelsmedia-Kanäle umfassen können, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die anhaltende Nachfrage nach KI-gesteuerten Marketinglösungen, die Wirksamkeit der Technologien des Unternehmens zur Identifizierung und Reduzierung von Werbeineffizienzen, die erfolgreiche Umwandlung von Prüfungen in wiederkehrende Einnahmenverträge und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan umzusetzen. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den hierin ausgedrückten oder angedeuteten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Änderungen der Marktbedingungen, regulatorische Entwicklungen, Wettbewerbsdruck, technologische Fortschritte und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliches Kapital zu beschaffen und die operative Dynamik aufrechtzuerhalten. Obwohl das Unternehmen der Meinung ist, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen vernünftig sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sie sich als genau erweisen.

Leser werden geraten, diese Risiken und Unsicherheiten unabhängig zu bewerten und sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten zum Datum dieser Mitteilung, und außer wenn es die geltenden Gesetze erfordern, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und lehnt jegliche Absicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Um die Originalversion dieser Pressemitteilung zu sehen, besuchen Sie bitte https://www.newsfilecorp.com/release/247217

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/BPAI:AQL/news/6752061544205303/BrandPilot_AI_Releases_Shareholder_Update_Highlighting_Enterprise_Traction_and_Strategic_Growth_Plans_for_2025

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1053241073

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.