Meloni hält Trumps Zollpaket für 'falsch'

ROM (dpa-AFX) - Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die Einführung weitreichender neuer Zölle durch die USA als "falsche" Maßnahme kritisiert. Das von US-Präsident Donald Trump verkündete gewaltige Zollpaket, das auch die Europäische Union hart trifft, nütze weder den USA noch Europa, schrieb Meloni in einem Post in den sozialen Medien. Bereits zuvor hatte die Regierungschefin vor einem möglichen Handelskrieg gewarnt. Sie gilt im Kreis der Europäer als bevorzugte Ansprechpartnerin Trumps und bot sich bereits mehrfach als Brückenbauerin zwischen den USA und der EU an.

"Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um auf eine Einigung mit den USA hinzuarbeiten, mit dem Ziel, einen Handelskrieg zu verhindern, der den Westen unweigerlich zugunsten anderer globaler Akteure schwächen würde", teilte die Politikerin mit. Ihre Regierung werde weiter im "Interesse Italiens und seiner Wirtschaft handeln" und sich dafür mit europäischen Partnern beraten.

Trump hatte neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf die meisten Importe in die USA verkündet. Für viele Länder sollen je nach Handelsdefizit höhere Strafabgaben greifen - auf Einfuhren aus der EU in die USA etwa neue Zölle in Höhe von 20 Prozent./rme/DP/zb