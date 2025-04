OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments gründet neues ...

Bertelsmann Investments gründet neues Pharma-Tech-Dachunternehmen cormeo (FOTO) Gütersloh (ots) - - Neues Unternehmen bündelt Expertise der Pharma-Tech-Unternehmen Docuvera, EXTEDO und Rote Liste - Weiterer Ausbau des Wachstumsbereichs Bertelsmann Next - Carsten Coesfeld: "Unterstreichen mit Gründung von cormeo die hohe strategische Relevanz des Wachstumsmarktes Pharma Tech" Bertelsmann Investments (BI) gründet die Pharma-Tech-Holdinggesellschaft cormeo und vereint damit die Expertise der Unternehmen Docuvera, EXTEDO und Rote Liste unter einem gemeinsamen Dach. cormeo ist Teil des Bereichs Bertelsmann Next, der innerhalb von BI vor allem die unternehmerische Entwicklung in den Wachstumsbranchen Mobile Ad Tech (Applike), HR Tech (Embrace) und Pharma Tech (cormeo) vorantreibt. Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Unser Wachstumsprogramm Next trägt mit seinen drei Bereichen - Mobile Ad Tech, HR Tech und Pharma Tech - durch organischen und akquisitorischen Ausbau bereits heute relevant zum Wachstum von Bertelsmann bei. Im Geschäftsjahr 2024 lag das organische Wachstum von Next bei mehr als 130 Prozent. Wir sind von dem Potenzial des Pharma-Tech-Marktes überzeugt. Deshalb haben wir cormeo gegründet und unterstreichen damit die hohe strategische Relevanz für Bertelsmann." Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments und Verantwortlicher für den Bereich Next, sagt: "Wir haben den unternehmerischen Auf- und Ausbau des Bereichs Pharma Tech in den vergangenen Jahren durch den Erwerb der Unternehmen Rote Liste und EXTEDO sowie der Beteiligung an Docuvera stark vorangetrieben. Wir werden in den kommenden Jahren signifikant in weiteres Wachstum investieren." Die neugegründete Pharma-Tech-Holdinggesellschaft cormeo hat zum Ziel, Life-Sciences-Unternehmen, Gesundheitsbehörden und medizinischem Fachpersonal einen ganzheitlichen Ansatz für das Management und den Austausch regulierter Informationen zu bieten, um so die Patientengesundheit und -versorgung stetig zu verbessern. Durch die Bündelung der führenden Anbieter Docuvera, EXTEDO und Rote Liste fördert cormeo Synergien zwischen seinen spezialisierten Marken und beschleunigt die Entwicklung wegweisender, KI-gestützter Lösungen, die Geschäftsprozesse optimieren und Abläufe effizienter gestalten. Peter Koop, CEO von cormeo, erklärt: "cormeo bündelt die Kompetenzen seiner Marken Docuvera, EXTEDO und Rote Liste, um Industrie und Gesundheitsbehörden einen "Smart Information Lifecycle" zu bieten. Dieser ermöglicht einen nahtlosen, multidirektionalen Austausch regulierter Informationen entlang des gesamten Arzneimittellebenszyklus - von den ersten klinischen Studien bis zur eigentlichen Patientenversorgung." Mit einer starken internationalen Präsenz plant cormeo neue Branchenstandards für die Erstellung, Verwaltung und Distribution regulierter Informationen zu setzen. Neben Peter Koop als CEO ergänzen Tobias Beer (COO Authoring & Distribution), Martin Schmid (COO Information Management), Schei Dattner (CSO/CPO), Pia Danne (VP Finance) und Ina Glaser (VP Marketing) den Geschäftsleitungskreis des Unternehmens. Über Bertelsmann Investments Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u. a. in den Bereichen HR Tech, Mobile Ad Tech und Pharma Tech. Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,9 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 370 aktive Beteiligungen weltweit. Über cormeo: cormeo vereint die Expertise von Docuvera, EXTEDO und Rote Liste, um einen ganzheitlichen Ansatz für die Erstellung, Verwaltung und Distribution regulierter Informationen und Daten in der Life-Sciences-Branche zu bieten. Mit innovativen Lösungen für das Management und den Austausch dieser Informationen bilden wir gemeinsam die verlässliche Brücke zwischen Industrie, Behörden, medizinischem Fachpersonal und Patienten. So ermöglichen wir einen effizienten Informationsfluss unter Berücksichtigung der Compliance, um die Patientenversorgung und -gesundheit stetig zu verbessern. Mit seiner KI-gestützten Lösung transformiert Docuvera die Informationserstellung, -überprüfung, -genehmigung und -übersetzung, indem regulierte Inhalte in eine komponentenbasierte Struktur überführt werden. EXTEDO bietet Industrie- und Behördenlösungen für das Informationsmanagement im Bereich Regulatory, Quality und Pharmakovigilanz. Durch die Distribution verlässlicher Arzneimittelinformationen ermöglicht Rote Liste es medizinischem Fachpersonal und Patienten gleichermaßen, fundierte Entscheidungen zu treffen. cormeo gestaltet die Zukunft des Informationsmanagements entlang der gesamten Arzneimittel-Wertschöpfungskette. Mit unserem starken Engagement für digitale Transformation, Compliance und Patientengesundheit unterstützen wir die Life-Sciences-Branche dabei, regulierte Informationen effizient und innovativ zu verarbeiten und zugrundeliegende Prozesse zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cormeo.com (https://eur02.safelinks.protection.outl ook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cormeo.com%2F&data=05%7C02%7Cjan.hoelkemann%40ber telsmann.de%7C8b8dae5af18141f974c208dd71321bd8%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0 b%7C0%7C0%7C638791182228947464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsI lYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C &sdata=c4BQfSmxDpl8zzMHUc1pldaka4RZ9IG%2BinGEt7AfrCs%3D&reserved=0) . Pressekontakt: Bertelsmann Investments Jan Hölkemann Communications Telefon: +49 5241 80-89923 mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6005153 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA