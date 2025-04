OTS: LBS Landesbausparkasse Süd / Wohnimmobilienmarkt Bayern 2024/2025: ...

Wohnimmobilienmarkt Bayern 2024/2025: Erholung auf dem Markt für Wohnimmobilien in Bayern München (ots) - Marktspiegel der Sparkassen-Finanzgruppe veröffentlicht Das wieder etwas günstigere Zinsniveau und die gesunkenen Preise für gebrauchte Wohnimmobilien haben im vergangenen Jahr für eine Belebung des Bestandsmarkts im Freistaat gesorgt. Nach dem rasanten Anstieg der Zinsen vor knapp drei Jahren und dem folgenden Preisabfall hat nun die Erholung des Wohnimmobilienmarktes begonnen, erklärten Vertreter der LBS Landesbausparkasse Süd, des Sparkassenverbands Bayern und der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH bei der Vorstellung des Marktspiegels der Sparkassen-Finanzgruppe in einem Pressegespräch. Laut DSGV-Vermögensbarometer streben gerade junge Menschen wieder verstärkt nach den eigenen vier Wänden. Mehr als jeder Zweite im Alter zwischen 20 und 29 Jahren plant aktuell den Kauf einer Immobilie. Im Durchschnitt über alle Altersklassen hinweg planen 39 Prozent der Menschen in Deutschland den Erwerb eines eigenen Zuhauses. Das sind acht Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. "Aus unseren aktuellen Geschäftskennzahlen geht hervor, dass die Menschen es ernst meinen mit der Verwirklichung ihrer Wünsche. Unsere Daten zeigen einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach privaten Wohnungsbaukrediten", sagte Stefan Proßer, Vizepräsident des Bayerischen Sparkassenverbands. Im Jahr 2024 sind die Darlehenszusagen der bayerischen Sparkassen im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel auf 8,3 Milliarden Euro angestiegen. Im laufenden Jahr zeichnet sich eine Fortsetzung des Trends im Bereich der Wohnungsbaukredite ab. Im Januar und im Februar nahmen die Darlehenszusagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25,7 Prozent zu. Die Erholung am Immobilienmarkt bezieht sich nicht nur auf den Bestand. Das zeigt ein Blick auf die jüngste Entwicklung der Baugenehmigungen. Von September bis Ende des vergangenen Jahres ist die Zahl der Genehmigungen wieder deutlich gestiegen. Auf das Gesamtjahr bezogen sind die Baugenehmigungen 2024 allerdings im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent gesunken. In absoluten Zahlen war das eine Reduktion von knapp 59.000 auf gut 51.000. Neben dem erhöhten Zinsniveau und der negativen Konjunkturentwicklung bremsten den Neubau hohe Energie- und Materialkosten, die Vielzahl der Auflagen und der Fachkräftemangel in den Baubetrieben. "Daher sind zusätzlich zu den von der sich anbahnenden neuen Bundesregierung geplanten Investitionen in Infrastruktur auch Strukturreformen notwendig. Im Bausektor besteht insbesondere bei der Regulierung noch viel Potential für Vereinfachung im Neubau, die eine weitere Beschleunigung der Bautätigkeit befördern kann", sagte Erwin Bumberger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LBS Landesbausparkasse Süd. Die Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH konnte in Bayern weitere Marktanteile gewinnen und ihre Position als Marktführer bei der Vermittlung von Wohnimmobilien im Freistaat erneut ausbauen. Die Maklerinnen und Makler der Sparkassen und der LBS Süd in Bayern vermittelten im vergangenen Jahr 7.006 Kaufverträge sowie 1.215 Mietverträge. Der Gesamtwert aller im Jahr 2024 vermittelten Kaufobjekte lag mit 2,6 Milliarden Euro um 22 Prozent über dem Vorjahr und damit deutlich über den Zuwächsen am bayerischen Gesamtmarkt. Von 2010 bis zur Jahresmitte 2022 hatten sich die Immobilienpreise mehr als verdoppelt und sind dann in Folge des veränderten Marktumfeldes bis Ende 2023 zurückgegangen. "Seit Anfang 2024 sind die durchschnittlichen Preise für Wohnimmobilien aus dem Bestand sehr konstant und liegen in etwa auf dem Niveau von 2020", sagte Paul Fraunholz, Geschäftsführer der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH. Die Basis für die Ermittlung des durchschnittlichen Preisniveaus bilden die tatsächlich erzielten Kaufpreise der von der S-Finanzgruppe in Bayern von 2010 bis 2024 vermittelten mehr als 83.500 gebrauchten Häuser und Wohnungen. Marktspiegel: Preislandkarten und Tabellen für jeden Regierungsbezirk Detailliert gibt der neue Marktspiegel der Sparkassen-Finanzgruppe Auskunft zu den Preisen vor Ort. Dieser enthält die Preisspannen für Baugrundstücke, Häuser und Eigentumswohnungen in allen bayerischen Landkreisen einschließlich ihrer verschiedenen Teilregionen. Ab sofort ist der Marktspiegel mit allen Informationen abrufbar im Internet unter www.sparkassen-immo.de . (http://www.sparkassen-immo.de/) "Die wieder etwas verbesserten Rahmenbedingungen werden die Nachfrage von Eigennutzern nach Wohnimmobilien weiter stabilisieren. Die Kaufpreise im Bestandsmarkt können vor allem in den bevorzugten Lagen sowie bei einem zeitgemäßen energetischen Zustand der Objekte leicht ansteigen", sagte Fraunholz. Die LBS Landesbausparkasse Süd ist die Bausparkasse der Sparkassen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Entstanden ist die größte Landesbausparkasse durch die Fusion der beiden Vorgängerinstitute LBS Südwest und LBS Bayern rückwirkend zum 1. Januar 2023. Ihr vertrauen annähernd 2,6 Millionen Kundinnen und Kunden mit einer Gesamtbausparsumme von rund 164 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme der LBS Landesbausparkasse Süd im Jahr 2024 summiert sich auf rund 38 Milliarden Euro. Der Sparkassenverband Bayern ist zentraler Dienstleister für die 56 bayerischen Sparkassen und deren Träger. Mit einer addierten Bilanzsumme von rund 261 Milliarden Euro betreiben die bayerischen Sparkassen in allen Teilen des Freistaats Bayern Finanzdienstleistungsgeschäfte mit Schwerpunkt Privatkunden und gewerblicher Mittel- stand. Bayernweit sind bei den Sparkassen 33.803 Angestellte beschäftigt, davon 2.608 Auszubildende und Trainees (Stand 31.12.2024). Der Sparkassenverband Bayern vertritt die gemeinsamen Interessen der Sparkassen und ihrer Träger in der Öffentlichkeit. Er unterstützt und berät sie in Rechts- und Steuerfragen und steuert die Entwicklung neuer Produkte. Er koordiniert die Aktivitäten im Verbund innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe, bietet ein umfangreiches Aus- und Fortbildungsprogramm und übernimmt Verantwortung für die Wirtschaft und Gesellschaft in den Regionen Bayerns. Die Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH (Sparkassen-Immo) ist ein Tochterunternehmen der bayerischen Sparkassen und der LBS Landesbausparkasse Süd. Sie wurde 1972 gegründet und hat ihren Sitz in München. Die rund 400 Immobilienmakler der bayerischen Sparkassen sowie des Außendienstes der LBS sind in Vertretung der Sparkassen-Immo tätig. Seit Jahrzehnten ist das Unternehmen unangefochtener Marktführer im Freistaat. 