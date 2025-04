Pressestimme: 'Fuldaer Zeitung' zu Koalitionsverhandlungen

FULDA (dpa-AFX) - "Fuldaer Zeitung" zu Koalitionsverhandlungen:

"Die SPD als Wahlverlierer scheint die Chance auf ein "Weiter so" zu wittern. Denn sie hat Merz in der Hand: Wegen der Brandmauer zur AfD hat sich die Union den Genossen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Kommt die Regierung nicht zustande, bliebe der Union nur eine Minderheitsregierung, und Stimmen der AfD würden für viele Vorhaben gebraucht. An Neuwahlen will angesichts der aktuellen Umfragen wohl gerade in der CDU niemand denken: Betrachtet man CDU und CSU separat, dann ist die AfD schon jetzt stärkste Partei in Deutschland. Die Alarmglocken müssen also schrillen in Berlin - bei beiden Parteien. Denn sie sind zum Erfolg verdammt. Scheitert Merz, ist die AfD nicht mehr aufzuhalten. Dafür trüge dann auch und vielleicht vor allem die SPD die Verantwortung, in der die Ampelianer offenbar immer noch den Ton angeben."