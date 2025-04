Stoltenberg: Zölle großer Rückschlag für offenen Welthandel

OSLO (dpa-AFX) - Die angekündigten Zölle von US-Präsident Donald Trump versetzen der Weltwirtschaft nach Ansicht des früheren Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg einen herben Dämpfer. "Das, was heute Nacht passiert ist, ist der schwerwiegendste Rückschlag für einen offenen und freien Welthandel seit der Zwischenkriegszeit, und das wird viele Länder und viele Arbeitsplätze treffen", sagte der heutige norwegische Finanzminister vor Reportern in Oslo.

"Wir treten in eine neue Zeit mit einer völlig neuen Weltordnung in der Wirtschaft ein", sagte Stoltenberg. Wie groß die Folgen der Zölle letztlich sein werden, lasse sich aber noch nicht abschätzen. Man müsse nun zunächst schauen, was die EU mache. Für Norwegen sei überaus wichtig, sich mit Brüssel abzustimmen, um zu verhindern, dass man außen vor bleibe, sollte die EU zum eigenen Schutz selbst die Zollmauern hochziehen.

Norwegen zählt nicht zur EU, ist als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) aber eng mit ihr verbunden. Die Öl- und Gas-Nation wird von Trump mit Zöllen in Höhe von 15 Prozent belegt - Wirtschaftsministerin Cecilie Myrseth sprach am Vormittag jedoch davon, dass der Satz neuesten Zahlen zufolge noch einen Prozentpunkt höher liege./trs/DP/mis