Dax dürfte niedriger starten - US-Zölle belasten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Freitag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge schwächer starten.

Das drastische Zollpaket von US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag Schockwellen durch die Finanzmärkte gesendet. Der Dax sackte um 3,1 Prozent auf 21.700,36 Punkte ab. An der Wall Street verzeichneten die drei wichtigsten Indizes am Donnerstag ihre größten Tagesverluste seit der Anfangszeit der Corona-Pandemie. In Japan ging es an den Börsen zum Wochenschluss erneut bergab.

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic will am Freitag mit Vertretern der US-Regierung über den eskalierten Zollkonflikt mit den USA sprechen. Mit Spannung wird auch eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell erwartet, der sich inmitten des Handelskonflikts zum Wirtschaftsausblick äußert.

Bei den Konjunkturdaten steht der US-Arbeitsmarktbericht für März im Mittelpunkt. Dabei wird sich zeigen, ob Massenentlassungen von Bundesangestellten im Zuge des von Präsident Donald Trump angestoßenen Personalabbaus in Washington auf die landesweite Stellenzahl durchschlagen. Ebenfalls am Freitag warten Investoren auf die Daten zu den Auftragseingängen in der deutschen Industrie im Februar.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 21.717,39

EuroStoxx50 5.113,28

EuroStoxx50-Future 5.048,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 40.545,93 -4,0%

Nasdaq

S&P 500 5.396,52 -4,8%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 33.344,27 -4,0%

Shanghai Kein Handel

Hang Seng Kein Handel

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)