EQS-Media / 04.04.2025 / 10:21 CET/CEST



eno energy GmbH schließt langfristige Unternehmensfinanzierung

Rostock, 04.04.2025 – Die eno energy GmbH stellt die Weichen für weiteres Wachstum und sichert ihre finanzielle Zukunft mit einer neuen Finanzierungsstruktur. Ziel ist es, nicht nur die Liquidität des Unternehmens zu stärken, sondern auch gezielt in die Weiterentwicklung innovativer Windenergielösungen zu investieren und das Unternehmenswachstum voranzutreiben.

Mehr als die Hälfte der in den Jahren 2021 und 2022 aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) erhaltenen Mittel – insgesamt 28 Millionen Euro – wurden erfolgreich zurückgeführt. Diese Rückzahlung wurde durch eine Finanzierung ermöglicht, die von einem Konsortium aus vier Banken bereitgestellt wurde.

Zusätzlich wird die Finanzierung in Höhe von insgesamt 55 Millionen Euro durch Bürgschaften des Bundes und der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen abgesichert. Diese Maßnahmen stärken die finanzielle Basis von eno energy und ermöglichen eine gezielte Expansion im Kerngeschäft. Mit dieser Kapitalbasis kann eno energy gezielt in neue Projekte, technologische Weiterentwicklungen und den Ausbau seines Marktanteils investieren.

„Mit dieser Finanzierungsstruktur haben wir eine solide Basis geschaffen, um unsere Geschäftstätigkeit nachhaltig auszubauen und das Vertrauen unserer Partner weiter zu stärken“, so Patrick Rudolf - Leiter Vertrieb und Marketing, eno energy GmbH.

Die eno energy GmbH bleibt ein verlässlicher Partner in der Windenergiebranche und treibt die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen konsequent voran. Mit der gesicherten Finanzierung ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um neue Märkte zu erschließen, seine Produktionskapazitäten auszubauen und seinen Wachstumskurs gezielt fortzusetzen.

Über eno energy GmbH

Seit 1999 steht der Name eno energy für Premiumqualität und innovative Anlagentechnik in internationalen Windparkprojekten. Als etablierter Spezialist für individuelle Energielösungen liefert eno energy unabhängige und qualitätsbewusste Ingenieurdienstleistungen für jede technische Herausforderung und bietet ganzheitliche Lösungen. An vier Standorten in Deutschland arbeiten etwa 300 engagierte Mitarbeiter an den effizientesten Kundenlösungen und produzieren regional, langlebige und leistungsstarke Onshore-Windenergieanlagen (WEA) im 3,5 bis 7x MW-Bereich und leisten somit einen maßgeblichen Beitrag an der Zukunft zur Gestaltung einer nachhaltigen Energieproduktion.

Pressekontakt

eno energy GmbH

Patrick Rudolf

Vertriebsleiter eno energy Gruppe

Kempowski Ufer 1, 18055 Rostock

Fon +49 16097776642

patrick.rudolf@eno-energy.comwww.eno-energy.com

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: eno energy GmbH

Schlagwort(e): Finanzen

04.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2111906 04.04.2025 CET/CEST