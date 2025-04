Interessenskonflikt zwischen Türkei und Israel über Syrien verschärft sich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Istanbul (Reuters) - In Syrien geraten nach dem Sturz des Präsidenten Baschar al-Assad die Anrainerstaaten Israel und die Türkei immer stärker aneinander.

Die Regierung in Ankara forderte Israel am Donnerstag auf, sich aus Syrien zurückzuziehen und die Bemühungen um den Aufbau einer stabilen Regierung in Damaskus nicht zu verhindern. "Israel ist zur größten Bedrohung für die regionale Sicherheit geworden" und sei ein "strategischer Destabilisator, der Chaos verursacht und dem Terrorismus Vorschub leistet", erklärte das türkische Außenministerium.

Israel hatte am Mittwochabend sowie am Donnerstag mehrere Ziele in Syrien angegriffen. Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, die Luftangriffe seien "eine klare Botschaft und eine Warnung für die Zukunft - wir werden nicht zulassen, dass die Sicherheit des Staates Israel beschädigt wird." Er kündigte an, israelische Streitkräfte würden sich aus Pufferzonen in Syrien nicht zurückziehen. Die Türkei will das nicht akzeptieren: "Um die Sicherheit in der gesamten Region zu gewährleisten, muss Israel zunächst seine Expansionspolitik aufgeben, sich aus den von ihm besetzten Gebieten zurückziehen und aufhören, die Bemühungen um Stabilität in Syrien zu untergraben", erklärte das Außenministerium.

Israels Außenminister Gideon Saar kritisierte die Türkei bei einer Pressekonferenz in Paris: "Sie unternehmen alles, um Syrien zu einem türkischen Protektorat zu machen." Das Land spiele in Syrien eine "negative Rolle". Dies gelte auch für den Libanon und andere Regionen.

Das syrische Außenministerium bezeichnete die israelischen Angriffe als ungerechtfertigte Eskalation, die darauf abziele, das Land zu destabilisieren. Die internationale Gemeinschaft müsse Druck auf Israel ausüben, "seine Aggression zu beenden", hieß es weiter. In Damaskus regiert eine Übergangsregierung, die sich auf islamistische, teilweise von der Türkei unterstützte Rebellen stützt, die das Land nach eigener Darstellung in eine Demokratie überführen will.

