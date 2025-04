Israel weitet Sicherheitszonen aus - Palästinenser befürchten Vertreibung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Jerusalem (Reuters) - Im Gazastreifen setzen israelische Truppen die Schaffung von Sicherheitszonen, die von der Bevölkerung geräumt werden müssen, fort.

Soldaten rückten am Freitag nach Angaben des israelischen Militärs in Gebiete im nördlichen Teil der Küstenregion vor, die an Israel angrenzen. Auch im Süden des Gazastreifens trieb Israel die Offensive voran. Die von der radikal-islamischen Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde meldete, mindestens 30 Palästinenser seien getötet worden. Darunter seien 19 Mitglieder einer Familie, die bei einem Angriff auf ein dreistöckiges Gebäude starben.

In Schetschaia, einem Vorort von Gaza-Stadt im Norden der Enklave, ließen die Soldaten Zivilisten über sichere Korridore abziehen, während sie gleichzeitig in das Gebiet eindrangen. In sozialen Netzwerken wurden Aufnahmen veröffentlicht, auf denen ein Panzer auf einem Hügel in Schetschaia zu sehen ist. Von dort gibt es eine freie Sicht über ganz Gaza-Stadt bis zum Meer. Ein örtlicher Mediziner berichtete in einem Kurznachrichtendienst von pausenlosem israelischen Beschuss. Anwohner berichteten, auch eine für die Trinkwasserversorgung entscheidende Entsalzungsanlage sei getroffen worden.

Israel will mehrere sogenannte Sicherheitszonen einrichten und hat deshalb die Bevölkerung aufgerufen, die Gebiete zu verlassen. Nach Angaben der UN betreffen die Räumungsbefehle rund ein Drittel des Gazastreifens. Das UN-Hilfswerk Ocha hat mitgeteilt, dass in den vergangenen zwei Wochen über 280.000 Menschen aus ihren Unterkünften vertrieben wurden.

Im Süden des Gazastreifen verengten die Truppen den Kreis um die Stadt Rafah. Nach Ocha-Angaben hat Israel 65 Prozent von Rafah und Umgebung zu Sperrgebieten erklärt. Offen ist bislang, welche längerfristigen Pläne Israel für die Sperrgebiete hat. Viele Palästinenser im Gazastreifen glauben, die Gebiete sollten dauerhaft entvölkert werden. Die Regierung in Jerusalem hat dazu erklärt, die militärischen Einsätze stünden im Einklang mit den Plänen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte im Februar erklärt, er wolle die Bevölkerung in die Nachbarländer umsiedeln und den Gazastreifen in eine prosperierende Riviera verwandeln. Die israelische Regierung erklärte dazu, sie ermutige Palästinenser auszuwandern.

Israel rechtfertigt sein Vorgehen auch mit dem Vorwurf, Hamas-Kämpfer würden sich in privaten Gebäuden verstecken. Die Soldaten seien aber angewiesen, auf die Bevölkerung beim Kampf gegen die Hamas-Militanten Rücksicht zu nehmen. Die Regierung will die Offensive fortsetzen, bis alle 59 israelischen Geiseln befreit sind. Das Militär hatte nach zweimonatiger Feuerpause am 18. März die Kämpfe gegen die Hamas wieder aufgenommen. Zudem hat die Luftwaffe Ziele in Syrien und im Libanon angegriffen. Am Freitag soll dabei in der libanesischen Stadt Sidon ein führender Hamas-Funktionär getötet worden sein.

Der Krieg begann mit einem Angriff der Hamas auf israelische Gemeinden am 7. Oktober 2023, bei dem Bewaffnete nach israelischen Angaben 1200 Menschen töteten und mehr als 250 Geiseln nahmen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen sind bei der israelischen Offensive dort bislang mehr als 50.000 Palästinenser ums Leben gekommen.

(Bericht von James Mackenzie, Nidal al-Mughrabi und Ali Sawafta; geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)