Ökonomen befürchten weltweite Rezession - "Handelskrieg in vollem Gange"

Berlin (Reuters) - Der Handelskrieg zwischen den USA und China schürt die Sorge vor einer Talfahrt der weltweiten Konjunktur.

"Eine globale Rezession ist nicht mehr auszuschließen", sagte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. "Der globale Handelskrieg läuft sich warm." China kündigte an, ab dem 10. April auf alle amerikanischen Waren nun ebenfalls einen zusätzlichen Zoll von 34 Prozent zu erheben - als Retourkutsche zu den Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump vom Mittwoch. Bisher habe China defensiv auf zurückliegende US-Zollerhöhungen reagiert, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Mit dem heutigen Gegenschlag Chinas ist es damit vorbei - der Handelskrieg zwischen den USA und China ist in vollem Gange."

Auch Carsten Brzeski, Chefökonom der ING-Bank sprach von einem "deutlichen Zeichen, dass wir mittendrin sind in der Eskalationsspirale". China sehe keine Chance für eine "friedliche" Einigung im Handelsstreit. Damit nehme die Gefahr zu, dass andere Länder, auch die EU, diesem Beispiel folgten und die Eskalation weitergehe. "Für die deutsche Wirtschaft bedeutet das, dass der Inflationsdruck zunehmen wird, weil sich weltweit Preise erhöhen werden", sagte Brzeski. "Die Exportwirtschaft wird hiervon nicht profitieren, da die Amerikaner ganz andere Produkte nach China exportieren als die Deutschen."

"DIE WELTWIRTSCHAFT WIRD ERHEBLICHEN SCHADEN NEHMEN"

Chefökonom Cyrus de la Rubia ergänzte, ein Hochschaukeln des Handelskrieges sei ein signifikantes Risiko für die Weltwirtschaft. "Dieses Risiko ist angesichts der Tatsache, dass die beiden wichtigsten Handelsmächte sich mit Zöllen überziehen, nunmehr noch weiter gestiegen." Die Investmentbank JP Morgan sieht inzwischen ein 60-prozentiges Risiko dafür, dass die Weltwirtschaft bis zum Jahresende in eine Rezession geraten könnte.

Schon in Präsident Trumps erster Amtszeit habe China gezeigt, dass es "auf US-Zölle nach dem Motto 'Aug um Aug, Zahn um Zahn' antwortet", erläuterte DekaBank-Experte Andreas Scheuerle. "Die Europäer werden jetzt genau hinschauen, wie die USA auf die chinesische Vergeltungsmaßnahme reagieren, denn die europäische Antwort auf die US-Zölle steht noch aus."

Gitzel geht davon aus, dass vermutlich auch die EU Gegenschritte einleiten werde, so dass dann alle bedeutenden Wirtschaftsräume in einen Zollkrieg involviert seien. "Die Weltwirtschaft wird dadurch erheblichen Schaden nehmen."

