Rubio bei Nato: Werden bald Klarheit über Russland haben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Durchgehend neu)

Brüssel (Reuters) - Die USA werden nach Einschätzung von Außenminister Marco Rubio innerhalb weniger Wochen wissen, ob Russland es mit dem Frieden in der Ukraine ernst meint.

Er hoffe, dass Präsident Wladimir Putin zu einem Ende des Krieges bereit sei, sagte Rubio zum Abschluss zweitägiger Beratungen der Nato-Außenministerinnen und Außenminister am Freitag in Brüssel. Die Ressortchefs führender europäischer Nato-Staaten sprachen Putin diesen Willen allerdings ab und erklärten, Russland spiele auf Zeit, um seine Kriegsziele zu erreichen.

"Wir werden bald genug wissen, innerhalb von Wochen, nicht Monaten, ob Russland es mit dem Frieden ernst meint oder nicht. Ich hoffe, das ist der Fall", sagte Rubio. "Wenn es darum geht, die Dinge in die Länge zu ziehen, wird Präsident Trump nicht in die Falle endloser Verhandlungen über Verhandlungen tappen", betonte er. "Wir prüfen, ob die Russen am Frieden interessiert sind. Ihre Taten - nicht ihre Worte, ihre Taten - werden zeigen, ob sie es ernst meinen oder nicht, und wir beabsichtigen, das früher als später herauszufinden."

US-Präsident Donald Trump hat mehrfach angekündigt, den mittlerweile seit mehr als drei Jahren andauernden Krieg schnell zu beenden. Immer wieder hat Trump auch betont, er glaube, dass Putin dem Frieden verpflichtet sei. Zuletzt hat diese Zuversicht allerdings Risse bekommen. Die Regierung in Moskau lehnte im März einen US-Vorschlag für eine vollständige 30-tägige Waffenruhe ab, nachdem die Ukraine ihre Zustimmung signalisiert hatte. Die Kriegsparteien einigten sich dann auf eine begrenzte Pause bei Angriffen auf die Energieinfrastruktur der jeweils anderen Seite. Beide beschuldigen sich aber immer wieder gegenseitig, diese zu verletzen.

Die europäischen Verbündeten dringen nun auf eine konkrete Reaktion aus Moskau, notfalls auch mit einem Ultimatum. Russland "schuldet den Vereinigten Staaten eine Antwort", sagte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot. Die USA hätten "sehr hart an einem Vermittlungsversuch und einem Waffenstillstandsvorschlag gearbeitet". Der britische Außenminister David Lammy erklärte, Putin "verschleiert weiterhin die Lage und verzögert den Prozess". Russland könne einer Waffenruhe zustimmen, "bombardiert jedoch weiterhin die Ukraine, ihre Zivilbevölkerung und ihre Energieversorgung. Wir durchschauen Sie, Wladimir Putin, wir wissen, was Sie tun."

"JE FRÜHER, DESTO BESSER"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte, Putins Gesprächsangebote seien "nichts als leere Versprechungen". Der russische Staatschef spiele "auf Zeit, indem er immer neue Forderungen stellt". Die kanadische Außenministerin Melanie Joly sprach sich dafür aus, Putin eine Frist für eine klare Antwort zu setzen. Derart äußerte sich auch der estnische Außenminister Margus Tsahkna. Ein hochrangiger Vertreter des US-Außenministeriums sagte, es gebe nicht unbedingt einen Konsens über einen Zeitplan für die Erhöhung des Drucks auf Russland, aber man erkenne an, "je früher, desto besser".

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas äußerte sich zuversichtlich, dass die USA in den Gesprächen mit Russland die Positionen der Ukraine und Europas respektierten. Außenminister Rubio habe zugesichert, keine Zugeständnisse zu machen, die rote Linien überschritten, sagte Kallas, die an dem Nato-Treffen am Vormittag teilnahm. Auch der norwegische Außenminister Espen Barth Eide sagte, darüber sei man sich im Raum einig gewesen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte in seiner Abschlusskonferenz, es herrsche Einigkeit unter den 32 Nato-Staaten, dass Russland die größte Gefahr für die transatlantische Allianz darstelle.

(Bericht von Sabine Siebold, Benoit Van Overstraeten, Andrew Gray, Lili Bayer, Daphne Psaledakis, Ingrid Melander, Charlotte Van Campenhout, Makini Brice; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)