Trump unterstützt französische Rechtspopulistin Le Pen nach Verurteilung

Washington (Reuters) - Die mit einem Politikverbot belegte französische Rechtspopulistin Marine Le Pen erhält Rückendeckung von US-Präsident Donald Trump.

"Kurz vor einem großen Sieg wird sie wegen eines geringfügigen Vergehens belangt, von dem sie wahrscheinlich nichts wusste – klingt für mich nach einem 'Buchführungsfehler'", schrieb Trump am Donnerstagabend (US-Ortszeit) auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Er bezeichnete das Gerichtsverfahren gegen die Chefin der Partei Rassemblement National (RN) als "Hexenjagd" und forderte "Freiheit für Marine Le Pen". Trump schrieb weiter: "Es ist alles so schlimm für Frankreich".

Le Pen wurde am Montag in einem Betrugsprozess wegen Unterschlagung von EU-Geldern schuldig gesprochen und darf bei der Präsidentschaftswahl 2027 voraussichtlich nicht antreten. Das Gericht in Paris urteilte unter anderem, dass sie mit sofortiger Wirkung für fünf Jahre von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen wird. Allerdings teilte das Pariser Berufungsgericht am Dienstag mit, dass drei Berufungen eingegangen seien. Eine Entscheidung über die Anfechtung des Urteils sollte bis zum Sommer 2026 möglich sein. Trump hat wiederholt die Ermittlungen in verschiedenen Fällen gegen ihn selbst als "Hexenjagd" kritisiert und alle Anschuldigungen zurückgwiesen.

