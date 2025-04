Türkei unterstützt US-Vermittlung zwischen Russland und Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Die Türkei unterstützt die Vermittlungsbemühungen der USA im Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Eine Einigung sei allerdings schwierig, beide Seiten seien noch weit auseinander, sagte Außenminister Hakan Fidan in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag in Brüssel. Auf die Frage nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine sagte Fidan, Europa könne ohne US-Unterstützung keine ausreichenden Garantien bieten. Es sei ein Abschreckungsfaktor nötig, damit die Kämpfe nicht wieder aufflammten.

Zugleich äußerte Fidan die Sorge, dass die Folgen einer Waffenruhe unabsehbar wären. Dies sei aber immer noch besser als eine Fortsetzung von Tod und Zerstörung. Die Türkei hat wiederholt angeboten, erneute direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine auszurichten. Kurz nach Beginn der russischen Vollinvasion vor gut drei Jahren hatte es solche Beratungen in der Türkei bereits gegeben, sie wurden aber erfolglos abgebrochen. Die Regierung in Ankara unterhält nach wie vor auch gute Kontakte zu Russland, unterstützt aber zugleich die Ukraine.

Die Ukraine hat erklärt, die Türkei wäre ein wichtiger Garant für die Sicherheitsarchitektur nach einem Ende des Krieges. Die türkische Regierung hat bereits ihre Bereitschaft signalisiert, sich an einer Friedensinitiative in der Ukraine zu beteiligen.

(Bericht von Samia Nakhoul; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)