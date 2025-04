Spargelernte läuft langsam an - Anbaufläche zuletzt gesunken

SANDHATTEN/BONN (dpa-AFX) - Mit dem sonnigen Frühlingswetter läuft langsam die Spargelernte in Deutschland an. Mit den langsam steigenden Erntemengen dürften auch die Verbraucherpreise für deutschen Spargel in den nächsten Wochen sinken. "Wenn man den Großmarkt Hamburg nimmt, da fallen die Preise schon", sagte Thorsten Flick von der niedersächsischen Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer. Er gehe davon aus, dass es dieses Jahr keine Preiserhöhung geben werde.

Zahlen gibt es indes noch nicht. Die Erntemengen seien derzeit noch zu gering, sagte Marktanalyst Claudio Gläßer von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn. "Durch die kühlen Nachttemperaturen läuft die Saison noch langsam an, aber mit Blick auf Ostern wird es ausreichend Spargel geben", erklärte er. Allerdings werde bereits in allen Regionen der erste Spargel gestochen.

Im vergangenen Jahr war laut Statistischem Bundesamt Spargel das Gemüse mit der größten Anbaufläche in Deutschland: Mit 19.800 Hektar lag es vor den Speisezwiebeln (17.700 Hektar). Die größte Ernte wurde in Niedersachsen eingefahren. Allerdings ist die Anbaufläche und die Erntemenge im vergangenen Jahr so gering gewesen wie nie seit 2013: 108.000 Spargel wurden 2024 in Deutschland gestochen, das waren 3 Prozent weniger als im Jahr zuvor./eks/DP/zb