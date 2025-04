Deutschland: Schwaches Baugewerbe belastet Gesamtproduktion

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland hat sich auch vor der Eskalation des US-Zollkonflikts bereits eingetrübt. Im Februar ging die Fertigung in den Unternehmen im Monatsvergleich um 1,3 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Januar war der für die deutsche Wirtschaft wichtige Bereich noch mit einem Lichtblick ins Jahr gestartet. Die Fertigung war um 2,0 Prozent gestiegen.

Analysten hatten für Februar zwar einen Dämpfer erwartet, sie waren aber im Schnitt nur von einem Produktionsrückgang um 1,0 Prozent ausgegangen. Im Jahresvergleich meldete das Statistikamt einen Dämpfer um kalenderbereinigt 4,0 Prozent.

"Die negative Entwicklung der Produktion im Februar ist insbesondere auf den Rückgang im Baugewerbe zurückzuführen", heißt es in der Mitteilung. Hier meldete das Bundesamt einen Dämpfer um saison- und kalenderbereinigt 3,2 Prozent zum Vormonat. Zudem hätten geringere Produktionsmengen in der Nahrungsmittelindustrie und in der Energieerzeugung belastet. Positiv habe sich hingegen ein Zuwachs im Bereich Herstellung von elektrischen Ausrüstungen ausgewirkt./jkr/stk