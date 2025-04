Habeck für besonnene EU-Antwort auf US-Zölle - "Schaden kann noch größer werden"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck plädiert für eine besonnene Antwort der EU auf die neuen Sonderzölle von US-Präsident Donald Trump.

"Der Schaden kann noch größer werden", sagte Habeck am Montag in Luxemburg vor einem Treffen der Handelsminister aus den 27 EU-Staaten. Die EU müsse jetzt ruhig und umsichtig, aber auch klar und entschieden agieren. Sie sei in einer starken Position, wenn sie Geschlossenheit unter Beweis stelle und sich nicht von Trump spalten lasse.

Trump hat vergangene Woche 20-prozentige Zölle auf europäische Produkte angekündigt, die diese Woche in Kraft treten sollen. "Es sind Abschottungsmaßnahmen", sagte Habeck. Die EU werde in etwa zehn Tagen Gegenmaßnahmen auf zuvor von Trump bereits eingesetzte Sonderzölle auf Stahl und Aluminium erlassen, die aber nicht ganz so hoch ausfallen würden wie von den USA. Die Antwort auf die 20 Prozent werde nun diskutiert. Denkbar sei es, den Druck im Pharmabereich zu erhöhen, den Trump zunächst ausgenommen hatte. Hier seien die USA verwundbar. Die EU könnte Exporte in die USA verteuern und so den Druck erhöhen. Außerdem könnten wettbewerbsrechtliche Maßnahmen vorbereitet werden, wozu auch eine Digitalsteuer gehöre könne.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)