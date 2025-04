IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI erweitert die Zielerfassungskapazitäten des MQ-9B SeaGuardian(R)

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GA-ASI erweitert die Zielerfassungskapazitäten des MQ-9B SeaGuardian(R)

Neue Software ermöglicht Zielaktualisierungen während des Fluges

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 7. April 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat eine neue Software vorgestellt, die während des Fluges Zielaktualisierungen ermöglicht. Damit kann das unbemannte Flugsystem (UAS) MQ-9B SeaGuardian® Lücken bei Seezielen schließen. In einem vor kurzem durchgeführten Bodentest hat GA-ASI demonstriert, dass diese Software in der Lage ist, Sensordaten über Link 16 an den Flugkörper zu senden. Die Software ist Teil des General Atomics-Softwareunternehmens Quadratix; sie wurde in einem Systemintegrationslabor validiert und wird nun auf den Einsatz im Rahmen einer Live-Demonstration vorbereitet, die noch in diesem Jahr erfolgen soll.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79143/GeneralAtomicsAeronauticalSystemsNR0407070425_DEPRCOM.001.jpeg

Wir bauen auf den innovativen Fähigkeiten des SeaGuardian für den Einsatz bei der US-Marine auf, so David R. Alexander, President von GA-ASI. Die von uns demonstrierte Zielerfassung wird sich besonders in umkämpften Gebieten als sehr nützlich erweisen und es ermöglichen, ein unbemanntes Luftfahrzeug wie den SeaGuardian für risikoreichere Missionen einzusetzen, anstatt bemannte Einheiten einer Gefahr auszusetzen.

Die Möglichkeit, mit dem SeaGuardian zu feuern und ihn zur Zielerfassung einzusetzen, wird die Einsatzmöglichkeiten des Luftfahrzeugs erheblich erweitern. GA-ASI hat die Zielerfassungskapazitäten für seinen SeaGuardian erstmals während des von der US-Marine abgehaltenen Militärmanövers Rim of the Pacific (RIMPAC) 2024 vorgestellt.

SeaGuardian ist ein maritimer Ableger des MQ-9B SkyGuardian® von GA-ASI und das erste unbemannte Flugsystem, das mit seiner integrierten Nutzlast ISR&T-Einsätze (Multi-Domain Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Targeting) ermöglicht und unterstützend zu Flottenoperationen sowohl die Meeresoberfläche als auch die Tiefen des Ozeans absuchen kann.

Die Nachfrage ist schon jetzt sehr groß und GA-ASI rechnet damit, dass das Interesse am MQ-9B SeaGuardian weiter zunehmen wird, da er erstklassige Fähigkeiten für den Einsatz über See zu deutlich geringeren Kosten als herkömmliche bemannte maritime Plattformen bietet.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit über 8 Millionen Flugstunden fliegt die UAS- Reihe Predator® seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle® 25M, MQ-20 Avenger®, XQ-67A, YFQ-42A und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die ein ständiges Situationsbewusstsein und schnelle Angriffe ermöglichen.

