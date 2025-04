Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Gesundheitspolitik

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Gesundheitspolitik:

"Den Gesundheitspolitikern von Union und SPD ist in ihren Verhandlungen vor allem eingefallen, noch mehr Steuergeld auszugeben, in erster Linie, um die Krankenkassen zu entlasten, damit die Lohnnebenkosten nicht immer weiter steigen. An der generellen Kostenexplosion ändert das aber nichts, weil die Strukturen nicht angefasst werden. Die Ankündigung einer konkreten Veränderung des bisherigen Systems aber gibt es denn doch, nämlich ein verbindliches Primärarztsystem. Im Prinzip ist damit gemeint, dass man immer erst zum Hausarzt muss, der dann entscheidet, ob ein Facharzt konsultiert wird. Dieses System jedenfalls wäre ein Anfang, tatsächlich Strukturen zu verändern. Aber danach müssen noch viele weitere Schritte folgen."