EQS-Media / 07.04.2025 / 17:39 CET/CEST



Schletter Group präsentiert neues Planungstool



Kirchdorf/Haag,7. April 2025. Der Solarmontage-Hersteller Schletter Group hat sein Planungstool radikal erneuert: Mit dem browser-basierten „Schletter Creator“ bringt das Unternehmen eines der schnellsten und modernsten PV-Planungstools der Welt auf den Markt. Das von Grund auf neu konzipierte Tool ist ab sofort in Europa erhältlich.

„Der Schletter Creator ist für unsere Anwender ein echter Quantensprung und bringt uns in Puncto Schnelligkeit und Anwenderfreundlichkeit auf einen Schlag in die erste Liga“, sagt Schletter-CEO Florian Roos. „Das bedeutet, wir können unseren Kunden ab sofort beides bieten: Top Produkte und ein Top Auslegungstool, das zu den modernsten und vor allem schnellsten Anwendungen im Markt gehört.“ Das Browser-basierte Tool ist bereits bei einigen Großkunden im Testeinsatz und wird ab März 2025 in Europa breit in den Markt eingeführt. Im weiteren Verlauf des Jahres wird es auf die Märkte in Nordamerika, Mittlerer Osten und Afrika sowie Südostasien erweitert.



3D-Planung in Google Maps



Mit der Anwendung lassen sich PV-Anlagen auf jeder beliebigen Dachform und -eindeckung planen. Die Auslegung der Dachsysteme erfolgt dabei direkt in Google Maps durch Markierung der Dachfläche. Nach Eingabe der Dachneigung und Gebäudehöhe errechnet das System die exakte Größe der zu belegenden Dachfläche und schlägt je nach gewünschter Ausrichtung die optimale Belegung vor. Während die meisten Auslegungsprogramme am Markt von einer voreingestellte Standardhöhe von 10 Metern ausgehen, verlangt das Schletter-Tool die Eingabe der tatsächlichen Gebäudehöhe. „In der Praxis kommt es häufig zu Planungsfehlern, weil die tatsächliche Gebäudehöhe schlichtweg vergessen wird, und dann nicht mit den richtigen Lasten gerechnet wird“, erläutert Dr. Cedrik Zapfe, CTO der Schletter Group. „Das ist mit dem Schletter Creator ausgeschlossen.“

Durch die Programmierung nach den neuesten Standards arbeitet das Tool äußerst flüssig und schnell. Professionelle Anwender planen und belegen ein Standard-Dach in weniger als einer Minute. Sämtliche marktgängigen Module sind im Tool integriert. Über die Eingabe von Postleitzahl oder Ortsname werden automatisch die regional gültigen Normlasten für Wind und Schnee vom System übernommen. Wie schon der Schletter Calculator greift auch der Schletter Creator auf die weltweit umfangreichste Lastermittlungsdatenbank zurück. „Wenn der Roll-out abgeschlossen ist, werden wir rund 97 Prozent der PV-geeigneten Regionen weltweit abdecken und unsere gesamte Schletter-Produktpalette integriert haben“, so Dr. Zapfe. „Damit lässt sich mit dem Schletter Creator jedes Dach an praktisch jedem Ort der Welt belegen.“

Neu: Planen mit weniger Ballast

Neu ist auch, dass die aktuellsten aerodynamischen Berechnungen zur sog. Gruppenwirkung von Modulen im Tool berücksichtigt sind. So gibt es zwischen Modulen innerhalb einer Anlage aerodynamische Wechselwirkungen. Je nach Anordnung können sie bewirken, dass auf bestimmte Module innerhalb einer größeren Gruppe geringere Windlasten wirken als z.B. in Einzelreihen oder im Randbereich (sog. „Hütcheneffekt“). Dies ermöglicht eine Planung mit weniger Ballast bei gleicher statischer Sicherheit. Über eine API-Schnittstelle kann das Programm auch mit allen gängigen Wechselrichterprogrammen verbunden werden.

Positives Kundenfeedback

Bereits seit Dezember 2024 können ausgewählte Großhändler und EPCs in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) das Tool testen. Die Rückmeldungen der Kunden fließen direkt in die Entwicklung mit ein. Die Resonanz der Testkunden war bisher sehr positiv.

Der Schletter Creator ist vollständig kostenlos und lässt sich mit nahezu allen gängigen Webbrowsern verwenden.

ÜBER DIE SCHLETTER GROUP

Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks). Mit einem internationalen Netz aus Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften ist das Unternehmen in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv.

www.schletter-group.com

Ende der Pressemitteilung

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Schletter-Creator-Screenshot-DE

Emittent/Herausgeber: Schletter International B.V.

Schlagwort(e): Energie

07.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Intended to be listed.

2112860 07.04.2025 CET/CEST