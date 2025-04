SPD-Wirtschaftsforum verlangt Unternehmensteuerreform

BERLIN (dpa-AFX) - Die Präsidentin des SPD-Wirtschaftsforums, Ines Zenke, hat von der künftigen Bundesregierung eine Unternehmensteuerreform verlangt, die die Wirtschaft entlastet. "Wenn wir unsere Unternehmen im Land halten wollen, dann brauchen wir eine Steuerreform", sagte die Chefin des Vereins SPD-naher Unternehmensvertreter im Deutschlandfunk und setzte damit einen ähnlichen Akzent wie die Union. Die von der SPD in die Koalitionsverhandlungen eingebrachte Anhebung der Reichensteuer sah sie skeptisch: "Da weiß ich nicht, ob das so richtig ist, dass wir uns da verkämpfen."

Nach Zenkes Worten müssen die Koalitionsunterhändler einen Ruck schaffen, der zu mehr Wirtschaftswachstum führt. "Was bis jetzt durchgesickert ist, trägt nicht zur Beruhigung bei", sagte sie. Die schwarz-rote Koalition müsse schnell kommen und vor allem schnell ins Handeln kommen. "Ich glaube, dass es in der Wirtschaft an Vertrauen fehlt, dass man schnell in eine Umsetzung kommt", sagte sie./and/DP/mis