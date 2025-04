TAGESVORSCHAU: Termine am 9. April 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 9. April 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Leifheit, Geschäftsbericht 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung 10:30 FRA: BNP Paribas, außerordentliche Hauptversammlung 11:00 DEU: VW Auslieferungen Konzern Q1/25 11:00 ESP: Telefonica, Hauptversammlung 14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung 14:00 SWE: Telia Company AB, Hauptversammlung 14:15 CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung 16:00 USA: Spotify, Hauptversammlung 16:30 NOR: Storebrand, Hauptversammlung 18:30 DEU: Porsche AG, Pre-Close Call Q1/25 TERMINE KONJUNKTUR 04:00 NZL: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 IND: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 3/25 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/25 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18./19.3.25 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Zukunftstag Mittelstand 2025 - Themen sind u.a. Wie kommt Deutschland aus der Krise und zu neuem Wachstum? u.a. mit SPD-Chef Lars Klingbeil, dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner + 15.30 Rede geschäftsführender Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) 14:30 DEU: Logistics Talk mit Siemens und Bremenports, Berlin Bremenports und Siemens laden zu einer Besichtigung des Gasturbinenwerks in Berlin und einem Expertentalk ein. Bei der Veranstaltung soll es um die Zukunft der Logistik- und Energiebranche gehen, sowie Einblicke in die Fertigung der nachhaltigsten und leistungsstärksten Siemensturbine gewährt werden. CHN/USA: US-Einfuhrzölle auf chinesische Waren treten in Kraft

